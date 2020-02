Nous l’avons découvert! Sebastián Yatra dit que Tini Stoessel est jalouse et elle ne le nie pas

San Valentin est l’une des dates les plus importantes, surtout pour les couples. Ce jour-là, pour les chanteurs Tini Stoessel et Sebastián Yatra, c’était très amusant. Regardez comment ils l’ont célébré!

15 février 2020

Le colombien Sebastian Yatra tire pleinement parti de votre compte Tik Tok

Il l’utilise surtout avec son partenaire, l’artiste argentin Tini Stoessel Les deux s’amusent à danser, à chanter et à faire des tests très drôles, en adressant plusieurs sourires aux fans du couple.

Cette Saint Valentin (ou la Saint Valentin, selon les pays) ne fait pas exception. Le couple a posté quelques vidéos sur instagram, en utilisant l’application.

D’une part, danser un thème musical reconnu. Les fans les ont félicités pour leur coordination. Nous pensions que Yatra n’avait pas si bien bougé!

Mais la vidéo qui a fait rire était la suivante: ici, Sebastián Yatra et Tini Stoessel ont été honnêtes, ont fermé les yeux et ont commencé, avec des signes, à répondre à toutes les questions du jeu de Tik Tok.

Tini perdait dans plusieurs, par exemple, elle est la plus jalouse et bâtarde, tandis que Yatra est la plus sociable mais la plus folle. Quelle folie!

.