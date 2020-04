“Nous n’avons jamais imaginé que les analphabètes pourraient être une option pendant la quarantaine”

▲ Les actrices apparaissent à des moments de la transmission de l’œuvre enregistrée en 2006, sans qu’elles s’en rendent compte.Captures d’écran avec l’aimable autorisation de @CasiopeaMx

▲ Lorsque l’urgence sera terminée, nous aurons tous besoin de tout le monde, a déclaré Heredia lors d’un chat en ligne avec De la Garza. Captures d’écran avec l’aimable autorisation de @CasiopeaMx

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Mardi 7 avril 2020, p. 6

Lorsque, en 2016, ils ont présenté Las analfabetas, à La Teatrería, ni Gabriela de la Garza ni Dolores Heredia ne savaient que la performance était en cours d’enregistrement; Ils ne s’attendaient pas non plus à ce que cette œuvre soit diffusée sur Internet en option pendant la détention par Covid-19.

Le montage chilien Pablo Paredes, réalisé par Paulina García, a été publié dimanche soir par De la Garza depuis son compte sur Instagram et peut être vu jusqu’au 12 avril sur https://vimeo.com/172352454.

De la Garza a déclaré sur ce réseau social: je fais un appel pour que lorsque nous pouvons nous étreindre à nouveau, ils vont remplir toutes les pièces, car nous aurons bien plus besoin du public. Réfléchissons au prochain projet; Cela a déjà changé et de nouvelles façons de faire de l’art devront être proposées.

À son tour, Heredia a commenté: J’étais nerveux à propos de l’utilisation de la technologie, avec un travail que nous avions fait il y a longtemps, et nous ne savions pas que nous étions enregistrés ou imaginions la possibilité qu’à un moment donné il soit diffusé et je pouvais le voir beaucoup de personnes. C’est une chose rare; Nous sommes confrontés à une manière très particulière de partager et d’essayer de nous divertir, en lançant cette nouvelle façon de communiquer.

Pendant les situations d’urgence, nous, les artistes, sommes ceux qui ont la capacité de s’adapter, ce qui est nécessaire en ce moment parce que nous ne savons pas ce qui va arriver, et si nous n’avons pas une énorme capacité à le faire et à transmettre cette pensée, il faudra Pifa. Ils vont avoir besoin de nous, nous allons avoir besoin de nous; ce sont des moments difficiles. Nous devrons combler de nombreuses lacunes qui seront vides, a déclaré Heredia lors d’un chat en ligne avec De la Garza.

Le théâtre est vivant, il est perçu sur et en dehors de la scène

Il a ajouté: Le théâtre est vivant; la vie est perçue à la fois sur scène et hors scène. Ce travail a rendu la passion et l’amour que je ressens; la raison pour laquelle je suis toujours là

Le montage commence dans un environnement sombre. Pendant deux minutes, seule la voix de Ximena (Dolores Heredia) se fait entendre et, progressivement, la scène s’illumine, après quoi les deux femmes proposent une série de réflexions sur l’art, la culture, la société et l’éducation.

Sur scène, Ximena est une adulte analphabète, un concept qui ne plaît pas non plus au personnage, mais elle essaie – avec beaucoup de réticence – d’apprendre à lire et à écrire sous la tutelle de Jacqueline, une jeune et enthousiaste professeur (De la Garza).

Ximena, qui aime connaître les nouvelles publiées dans les journaux, a déclaré: C’est nul d’être analphabète; si le mot, juste l’entendre sonne laid, comme l’impolitesse, comment peut-il ne pas être laid de le voir écrit.

Les personnages interagissent pour révéler leurs aspirations, leurs tabous, leurs frustrations et leurs désirs jusqu’à ce qu’ils révèlent qu’il existe également un analphabétisme émotionnel et sentimental, mais l’élève a encore besoin de lire une lettre écrite par son père, qui est resté intact et grâce au soutien de l’enseignant connaît enfin le contenu.

.