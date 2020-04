«Nous n’avons pas été payés pour cela»

Joshua Dial est une star de Tiger King pour laquelle de nombreux fans continuent de rechercher. L’ancien directeur de campagne de Joseph Maldonado-Passage (alias Joe Exotic) a traversé beaucoup de choses depuis son passage dans les docuseries Netflix. Maintenant, il renverse tout le thé sur ce que les caméras n’ont pas montré. Certains pourraient même surprendre les fans les plus dévoués de Tiger King.

Voici ce que Dial a dit au sujet des allégations selon lesquelles «Joe Exotic» avait des bandes sexuelles impliquant des animaux

Joe Exotic | Netflix

Certains titres faisant le tour de Tiger King peuvent sembler plus bizarres que le contenu des docuseries en sept parties. L’une de ces rumeurs comprend des allégations selon lesquelles Maldonado-Passage aurait enregistré sur bande vidéo des actes sexuels impliquant des animaux.

Dial a récemment discuté avec The Domenick Nati Show pour purifier l’air. Il a dit qu’il avait personnellement entendu ces rumeurs pendant des «années» avant que «tout cela ne commence».

«Joe s’est enfui du zoo. Le lendemain, Jeff et Lauren [Lowe] arrivés là. J’étais encore employé au zoo à l’époque, alors je suis allé à la réunion. Ils nous ont tout dit sur-le-champ », a-t-il dit.

“Ils ont dit:” nous travaillons avec le FBI, Joe va être emprisonné pour meurtre pour compte “. C’est des mois avant qu’il ne soit même arrêté. Ils ont énuméré tout ce dont il a fini par être accusé avant même que cela ne commence et [they] dit “oh et au fait, nous avons une vidéo de quelqu’un ayant des relations sexuelles avec un animal.” “

Composer n’est pas sûr si les participants présumés incluent Maldonado-Passage.

“Je ne crois pas que ce soit censé être Joe”, a-t-il dit, ajoutant “mais je ne veux pas dire un nom parce que les allégations sont salaces et moi-même, je n’ai pas vu la vidéo.”

Les stars de “Tiger King” n’ont pas gagné d’argent pour leurs apparitions dans la série

Lorsqu’on lui a demandé de révéler des choses sur la production des fans de Tiger King, on ne sait peut-être pas, Dial a déclaré qu’il n’avait reçu aucun paiement pour sa participation et a signé un communiqué à paraître.

“Lorsque vous travaillez avec Joe Exotic et que des cinéastes viennent au parc, vous allez être dans le film et vous ne serez pas payé”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas été payés pour cela. Nous ne savions pas que ça allait être ça. “

Il s’est adressé à ceux qui pensent que Netflix leur a dit quoi dire.

“Ils ne l’ont pas fait parce que Netflix n’a pas fait ce film. Netflix a acheté cette série [from the directors]. “

Dial a déclaré que le film n’avait rien à voir avec Netflix et que c’était le réseau qui avait “découpé” les images à diffuser.

“Je n’ai rien reçu de Netflix du tout.”

Dial fait des camées et travaille toujours son «travail normal» tout en «espérant que quelque chose se produira».

“Joe Exotic” a été encadré, selon Dial

Beaucoup pensent que Lowe a encadré Maldonado-Passage pour le faire sortir du parc. Dial est d’accord avec cette théorie.

“Toutes les preuves et tous les faits sont disponibles pour quiconque souhaite les rassembler et les examiner objectivement”, a-t-il déclaré. «Est-ce que le gouvernement fédéral peut vous piéger pour commettre un crime?»

Il a ajouté plus tard qu’il croyait qu’il y avait une conspiration pour prendre le zoo de Maldonado-Passage et que “le gouvernement fédéral a joué le jeu.”

Dial n’a pas assisté au procès et «Joe Exotic» en est contrarié.

Maldonado-Passage est apparemment toujours mécontent de l’absence de Dial de son procès.

“Il ne m’a pas contacté. Il m’a contacté lorsqu’il a été arrêté pour la première fois et nous avons communiqué pendant un certain temps. Je sais donc qu’il sait comment me joindre », a-t-il déclaré. “Le fait qu’il ne parle pas de lui-même.”

Cela dit, Dial a admis qu’il ne travaillerait plus jamais pour son ancien patron.

Il pensait que Carole Baskin était derrière le tournage pour cette raison

Dans une tournure intéressante, Dial a révélé que, pendant le tournage, il pensait que Carole Baskin était peut-être derrière.

«Il y avait un point dans le tournage que je pensais presque filmer au nom de Carole Baskin à cause des questions qu’ils me poseraient pendant le tournage et les interviews.

Il a dit qu’il avait “filmé l’anxiété” pendant plusieurs mois, pensant que c’était pour Baskin “de faire tomber Joe”.

Il pense que Baskin a finalement été décrit sous le bon jour. Dial reste fidèle à ce qu’il a dit dans les 10 dernières minutes de la série. Il sent que rien dans Tiger King n’a aidé à sensibiliser les gros chats. Au lieu de cela, il a offert à Netflix une série à succès n ° 1.

Tiger King: Murder, Mayhem et Madness sont maintenant disponibles sur Netflix.