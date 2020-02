“Nous n’avons pas eu de diagnostic”

“Je ne ressentais pas du tout l’ambiance.”



Hailey et Justin Bieber ont tenu leur cérémonie de mariage en septembre 2019 à Bluffton, en Caroline du Sud. Le jour de la célébration a eu lieu un an après que le couple a légalement fait le noeud dans un palais de justice en septembre 2018. Bien qu’il soit facile de supposer que la durée de la tenue d’une cérémonie était due à leurs horaires chargés en tant que mannequin et chanteur respectivement, Hailey a s’est ouvert à Elle Magazine pour détailler comment cela avait à voir avec d’autres aspects.

«Il était vraiment malade. Il est atteint de la maladie de Lyme et il avait affaire à un tas de trucs médicaux. Nous n’avions pas de diagnostic », a-t-elle dit à propos des difficultés de Justin. “Et c’était difficile parce que tout le monde de l’extérieur était super méchant et critique, disant qu’il avait l’air de prendre de la drogue, disant à quel point il avait l’air malsain, alors qu’en vérité, il n’était pas en bonne santé et nous ne savions pas pourquoi.”

Elle a ajouté: «Cela faisait des mois que j’étais une nouvelle femme essayant de l’aider à comprendre ce qui n’allait pas et ce qui se passait. Maintenant, il est en parfaite santé. Mais en passant par là et en essayant de dire: “Alors, où se situe notre mariage dans tout ça?”, Ça ne ressemblait pas du tout à l’ambiance.

Justin se sent plus comme lui depuis qu’il a maîtrisé sa santé et a un album en route.

