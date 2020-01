Il a essayé de la faire réadapter mais prétend que “ça n’a pas tout à fait marché”.



C’est une recrue sur la scène musicale, mais Lil Nas X a marqué l’histoire. Il a battu le record de Mariah Carey pour la chanson n ° 1 la plus ancienne du palmarès Billboard 100, et bien que le battage médiatique “Old Town Road” se soit dissipé ces derniers mois, la chanson est une étape inoubliable pour l’artiste de 20 ans.

La 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards aura lieu ce samedi 26 janvier à Los Angeles, et Lil Nas X a reçu ses premières nominations – six, pour être exact. Il a récemment rencontré Variety pour discuter de son ascension rapide vers la célébrité tout en partageant quelques faits inconnus sur son passé. “Il s’est passé tellement de choses pendant mon ascension”, a déclaré X à propos d’artistes comme Nipsey Hussle, XXXTentacion et Juice WRLD mourant. «Vous savez, les drogues et les meurtres. Et ma grand-mère passant [in 2018]- elle est la première personne proche de moi qui est décédée. C’était dévastateur. Et ça a fait de moi un hypocondriaque: je me réveillais, les battements de cœur. C’était effrayant. »Cela l’a amené à«[smoke] [weed] lourdement, mais j’ai commencé à me sentir plus connecté à l’univers et à tout prendre comme un signe. »

Lil Nas X a également déclaré que même s’il était l’un des artistes dont on parlait le plus en 2019, il tentait secrètement de faire réadapter sa mère. «Je ne parle jamais vraiment de ma maman. C’est une toxicomane, donc nous n’avons pas la relation la plus proche “, a-t-il dit.” Même en essayant de l’améliorer – les choses n’ont pas tout à fait fonctionné. Mais il y a toujours de l’amour … La plus grande surprise de devenir mondialement célèbre? À l’extérieur, tout le monde vous aime – mais à l’intérieur, tout [feels] le même.”

En septembre 2019, il a annoncé qu’il faisait une pause dans la musique après avoir annulé deux apparitions au festival. “Je voulais faire plus de performances l’année dernière, mais ça ne s’est pas passé comme prévu et je n’avais pas confiance”, a-t-il déclaré. Le congé n’était pas particulièrement utile. «Je commençais à trop réfléchir à tout cela et je serais dépassé. Genre, quelle chanson devrais-je sortir ensuite? Ou devrais-je sortir plusieurs chansons? Ou comment prouver que cette personne a tort? “

Assurez-vous de vous connecter aux Grammys ce week-end pour voir si Lil Nas X remporte des trophées.

