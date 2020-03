Antonio García Ferreras, présentateur de ‘Al rojo vivo’ et l’un des visages les plus reconnus de laSexta, a explosé contre Cayetana Álvarez de Toledo, porte-parole du PP au Congrès des députés, pour les déclarations qu’elle a faites dans l’interview que a décerné à Carlos Alsina le programme “Plus d’un” d’Onda Cero. La politique a accusé la chaîne du groupe Atresmedia de “faire des affaires avec l’érosion des valeurs de notre démocratie”.

Ferreras explose contre Cayetana Álvarez de Toledo pour ses attaques contre LaSexta dans ‘Al rojo vivo’

À la fin de l’interview, Alsina a clairement indiqué qu’elle ne partage pas l’avis d’Álvarez de Toledo: “laSexta a sa propre ligne de travail, sa ligne professionnelle, journalistique et éditoriale, qui je ne pense pas va à l’encontre de la démocratie ou des institutions “. Mais la réponse la plus dure et la plus forte est venue de Ferreras, qui a décrit les propos du député comme une “atteinte à la liberté d’expression”.

“Qu’il soit clair pour Cayetana Álvarez de Toledo: […] Nous allons continuer à raconter ce qui se passe en Catalogne et nous allons parler à tous les protagonistes, qu’ils soient espagnols, indépendantistes ou marre de tout “, a déclaré Ferreras visiblement en colère. Mais il n’y est pas resté et a déclaré que la porte-parole populaire est “spécialiste des discours et discours de haine”, qui ne vont pas “demander la permission” de continuer à développer leur travail journalistique: “Nous n’avons pas peur des menaces ou des mensonges”, a-t-il dit.

Ferreras a également voulu consacrer quelques mots au parti d’Álvarez de Toledo pour critiquer sa relation avec la liberté d’expression et ses décisions face au défi de l’indépendance catalane: “Le PP n’a rien pu faire. Eh bien, oui: distribuer des bâtons, ordonner à la police et à la garde civile de donner des bâtons à beaucoup de citoyens de Catalogne, femmes, hommes et enfants. Un PP qui a toujours eu une mauvaise relation avec la liberté d’expression. “

Défendre l’indépendance de laSexta

Avant de dire au revoir au programme, Ferreras a voulu lancer un dernier message pour défendre l’indépendance de la ligne éditoriale de laSexta, soulignant qu’il s’agit d’un média qui donne la parole à tous les protagonistes de l’actualité: “Nous ne sommes pas des indépendantistes, mais les indépendantistes pourront venir ici pour parler, car ils sont aussi des protagonistes. “

Pour renforcer l’idée qu’ils ne se querellent pas en faveur de l’indépendance catalane, le journaliste a rappelé que Jaume Roures, président de Mediapro et défenseur de l’indépendance de la Catalogne, n’aime pas non plus le sixième: “Cayetana Álvarez de Toledo, porte-parole du PP, et Roures est quelque chose qui les unit: aucun d’eux n’aime LaSexta. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. “.

