“Nous ne fermons pas complètement la quatrième partie, elle est dans une situation critique”

‘La Casa de Papel’ rouvre le 3 avril sur Netflix avec la première de sa quatrième saison. L’intrigue commence avec le groupe plongé dans le chaos: le professeur (Álvaro Morte) pense que Lisbonne (Itziar Ituño) a été tuée par la police, Rio (Miguel Herrán) et Tokyo (Úrsula Corberó) ont fait exploser un char et la vie de Nairobi (Alba Flores) se bloque par un fil. Un lot de huit épisodes qui montrera le résultat du vol de la Banque d’Espagne. Mais, Et puis quoi?

Álex Pina, showrunner de «La Casa de Papel»

Alors que FormulaTV progressait exclusivement, «La Casa de Papel» a été renouvelée par une cinquième et sixième partie sur Netflix qui poursuivra l’histoire qui a commencé avec le vol de la Monnaie et du Timbre National. Bien que la nouvelle n’ait pas été officiellement confirmée par la plateforme de paiement, la vérité est que l’équipe de Vancouver Media travaille sur sa continuité depuis des mois. Mais contrairement à la clôture de la deuxième partie qui a été proposée comme résultat final, les écrivains ont laissé l’histoire ouverte afin de promouvoir sa continuité.

Pour savoir à quoi ressemblera la transition entre la quatrième et la cinquième saison, FormulaTV s’est entretenu avec Álex Pina, créateur, showrunner et producteur exécutif de ‘La Casa de Papel’. “Nous travaillons actuellement sur des lignes très compliquées, la quatrième saison laisse l’intrigue dans une situation critique. Cela nous oblige à tourner à nouveau très bien et de manière créative, c’est un défi majeur”, explique-t-il. “Nous trouvons des moyens de faire une saison critique car la quatrième nous laisse dans un endroit excessif“ajoute-t-il.

Dans le but de ne pas répéter la tâche délicate de rouvrir une série terminée, il a été choisi de laisser certaines parcelles ouvertes pour leur continuité sur Netflix. “Le quatrième, nous n’avons pas complètement fermé, mais nous collectons un témoin qui est une énorme bombe atomique qui se produit dans la quatrième partie“Pina assure.

Saut international?

Affiche de la quatrième partie de ‘La Casa de Papel’Netflix

Après deux cambriolages ibériques, la grande question est de savoir si le groupe le plus célèbre au monde pourrait faire le saut dans un autre pays. Bien qu’ils aient toujours défendu la vision latine de la fiction, un coup dur en Amérique du Sud pourrait convenir à leur intrigue. Pour le moment, Pina éclate de rire: “Je ne peux rien vous dire d’autre”.

Concernant la possibilité d’étendre l’univers de la série avec un spin-off, il assure que ce n’est pas une option qui est actuellement à l’étude. “À un moment donné, il a été question, mais Nous sommes maintenant tellement concentrés sur ‘Sky Red’ et ‘La Casa de Papel 5’ que de penser à un spin-off …Pour le moment, le prochain rendez-vous est le 3 avril sur Netflix avec la première mondiale de la quatrième partie.

