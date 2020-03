Nous ne l’avons même pas imaginé! C’est ce que Hailey appelle Justin Bieber quand ils sont seuls

Justin Bieber a révélé le surnom avec lequel sa femme Hailey l’appelle lorsqu’ils sont dans l’intimité. “C’est une chose étrange”, a-t-il avoué mais a dit qu’il aimait toujours beaucoup.

Lors de sa participation à la série “Burning Question”, dans l’émission de télévision américaine Ellen DeGeneres Show, l’idole pop canadienne a répondu à quelques questions de sa vie quotidienne.

“Elle m’appelle Goo goo (…) J’aime Goo goo (…) Nous nous appelons tous les deux Goo Goos, c’est très agréable “, a-t-il dit Justin au milieu des applaudissements assourdissants de ses fans.

Un autre fait intéressant qu’il a publié Justin Bieber est-ce que pour l’instant la moustache ne pourra plus pousser, et savez-vous pourquoi? … encore pour Hailey.

“Ma femme n’aimait pas ça”, a-t-il dit et a déclaré que c’est pourquoi il allait rester rasé jusqu’à nouvel ordre. Eh bien, la vérité est que non seulement sa femme n’aimait pas son look de moustache, beaucoup de ses fans ne l’aimaient pas non plus.

Lorsqu’on lui a demandé quelle partie de son anatomie il aimait le plus, Justin Bieber Il a dit qu’il était très, très fier de son arrière-garde.

“J’ai un bon cul, j’ai joué au hockey toute ma vie … J’ai un beau cul de hockey.”

