“Nous ne regrettons pas de l’avoir signé”

L’expérience en tant que jury de Natalia Jiménez dans ‘OT 2020’ a été marquée par la controverse. Les commentaires du chanteur sur les réseaux sociaux ou dans le programme lui-même ont été critiqués par une grande partie du public. Dans Gala 7, il a toujours envoyé un message aux ennemis. En outre, au cours de la dernière semaine, une interview du passé est devenue virale dans laquelle il a affirmé ne pas se considérer comme féministe “parce que tout ce qui est extrême est mauvais”.

Natalia Jiménez, Tinet Rubira et Fernando López Puig

Le public est venu demander l’expulsion du Madrid en tant que jury, devant lequel Tinet Rubira s’est prononcé pour sa défense. Le directeur de Gestmusic considère que ne mélangez pas la vie de la chanteuse avec son rôle dans le programme. Maintenant c’est Fernando López Puig, directeur du contenu de TVE, qui a commenté les critiques.

“Natalia Jiménez est un jury de plus qui a son avis, et nous pouvons l’aimer plus ou moins, mais je respecte beaucoup votre façon d’évaluer et d’être“, ont été les paroles de López Puig envers la chanteuse. Dans des déclarations à PRNoticias, il a précisé à quel point ils étaient heureux avec elle:”Je suis ravi qu’elle soit là, nous regrettons du tout de l’avoir signée“, a-t-il dit. Jiménez est ainsi soutenu par le programme et la chaîne.

Solde de «OT 2020»

Le directeur du contenu TVE a également fait un équilibre sur les résultats d’audience et de suivi jusqu’ici de cette édition, le troisième depuis son retour en 2017. “Le programme est réglé et est plus pure que jamais en termes de déclarations des enfants, les controverses… C’est un espace plus sincère car il a perdu tout l’attirail des ‘retours OT’ “. Quelques mots qui confirment que TVE continuera de miser sur le naturel du format et de soutenir tous ceux qui en font partie.

