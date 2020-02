“Nous ne sommes pas dans ‘Ton visage me sonne'” “

Le quatrième gala de «l’Opération Triomphe», publié ce soir le 9 février, est venu plein de moments, et l’un d’eux s’est produit lors de la connexion que Roberto Leal a établie avec l’académie lors du sauvetage d’un des candidats exposés de la quitter, car Noemí Galera a lancé une paire de pullitas aux jurés.

Naomi parle avec les candidats nominés

Malgré cela, il a d’abord voulu préciser que “nous Nous sommes heureux parce que vous avez rendu les choses très difficiles pour le jury, et nous sommes convaincus que la décision qu’ils ont prise aujourd’hui a été très difficile, et qu’ils doivent finir par considérer de petites nuances, bien que nous respections pleinement leur décision. “

Défense d’Anaju et d’Anne

En premier lieu, Natalia Jiménez a commenté à Anaju que “‘Eternal Love’ est une chanson pour la chanter avec force, avec volume, mais elle est devenue très petite”, sur laquelle plus tard Naomi a voulu souligner cela “dans le cas de Anaju, en effet c’est une chanson très difficile, mais Je veux me rappeler que nous ne faisons pas «Ton visage me sonne». Nous fabriquons des versions et nous nous adaptons aux voix que nous avons. “

Enfin, lors du verdict d’Anne, Natalia lui a également dit que “le fausset, dans cette chanson, est quelque chose qui doit arriver, et vous ne l’avez fait dans aucune des parties de la chanson”, à laquelle Naomi voulait se défendre devant le concurrent que “nous ne vous avons jamais demandé de falsetto, c’est pourquoi vous ne l’avez pas fait, et nous avons vraiment aimé votre interprétation d’aujourd’hui. Nous pensons que cela a été magique. “

.