“Nous ne sommes pas pour des rivalités politiques”

«Saturday deluxe» a réalisé un programme de contenu plutôt atypique, largement axé sur la crise des coronavirus. Des collaborateurs tels que Juan Carlos Monedero ou Cristina Cifuentes étaient dans l’espace présenté par Jorge Javier Vázquez pour débattre de la situation qui est actuellement vécue dans le monde. Après que Pedro Sánchez soit apparu lors du décret de “l’état d’alarme” en Espagne, Isabel Díaz Ayuso est intervenue dans l’espace Telecinco pour expliquer les raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises et dans quelle situation le système de santé publique de Madrid est-il la région la plus touchée du pays.

Juan Carlos Monedero et Isabel Diaz Ayuso dans ‘Saturday deluxe’

Le fondateur de Podemos a fait une question au président de la Communauté de Madrid qui a laissé de côté le sujet du débat et s’est concentrée sur la partie idéologique: “Vous avez parlé de télétravail. Ne devrions-nous pas faire un pas dans la sphère publique? Un réseau d’hôpitaux publics à Madrid ne serait-il pas beaucoup plus pertinent que le fait que nous avons deux fois plus d’hôpitaux privés que d’hôpitaux publics dans la communauté?” Demanda Wallet. Ayuso a rapidement coupé le discours du co-fondateur de Podemos: “Premièrement, vous dites à un gouvernement qui a créé 12 hôpitaux publics en une décennie et qui s’occupe de 2,3 millions de personnes. Ce sont des centres qu’Esperanza Aguirre a mis en place”, a-t-il expliqué. l’interviewé. “Avec moins de lits, mais nous ne discuterons pas”, a expliqué le collaborateur.

Le président de la Communauté de Madrid n’a pas donné la possibilité de contester: “Nous sommes dans une situation comme en guerre. Nous sommes dans quelque chose de très sérieux, pas de faire de la politique et d’être avec des rivalités qui ne font rien, l’important est de sauver des vies », a commencé Ayuso.« Et pour cela, l’important est que toutes les ressources sanitaires soient à la disposition des citoyens, publics et privés. La santé privée nous a donné toutes ses ressources et l’assurance privée a retiré les clauses en raison de la pandémie. Les soins de santé à Madrid fonctionnent à l’unisson, sans idéologie, sans dogmes et ce qu’ils comprennent, c’est qu’il s’agit de sauver des vies “, a conclu Díaz Ayuso.

Les retrouvailles entre Cristina Cifuentes et Isabel Diaz Ayuso

L’ancien président de la Communauté de Madrid et l’actuel chef de l’administration madrilène se sont “à nouveau réunis” par téléphone le “Saturday deluxe”. Cristina Cifuentes était l’un des réseaux sociaux du programme et Isabel Díaz Ayuso a été interviewée après les dernières mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus. Toutes parmi les rumeurs selon lesquelles il n’y avait pas de bonnes relations entre les deux en raison des différences qu’ils avaient lors de l’étape Cifuentes à la tête du PP de Madrid. Cependant, ils ont tenu un entretien sans aigreur et l’ancien président n’est pas entré pour évaluer le mandat d’Ayuso.

