Ray a travaillé dur pour réunir sa famille.



Ils ont récemment accueilli leur nouveau-né Epik dans le monde, et d’après l’apparence des récents messages de Ray J sur les réseaux sociaux, les Norwood se débrouillent plutôt bien, tout bien considéré. Ray et sa femme, la princesse Love, ont exposé leurs problèmes de mariage lors d’une crise dévastatrice sur les réseaux sociaux l’année dernière. La princesse a profité de son Instagram Live pour partager que son mari l’aurait abandonnée alors qu’elle était enceinte de huit mois seule avec leur fille pour faire la fête avec des strip-teaseuses et des escortes.

Frazer Harrison / Personnel / .

À la mi-décembre, Ray a abandonné le clip de son single “Party’s Over”, assisté de K. Michelle. Il a profité de l’occasion pour partager des séquences vidéo de sa famille alors qu’ils gambadaient joyeusement autour de leur manoir sans souci du monde pendant la saison des vacances. Ray a parlé de l’état de sa relation avec Princess, partageant qu’ils travaillent toujours sur des choses, mais Princess a fait savoir vendredi 31 janvier que, pour le moment, elle était une femme célibataire.

Sur son histoire Instagram, la princesse a permis au public de lui poser des questions. Une personne voulait savoir si elle et Ray J étaient toujours ensemble. “Pas maintenant …” répondit-elle. “En ce moment, nous nous concentrons uniquement sur les enfants.” Quelqu’un d’autre voulait savoir comment ils ont trouvé le nom “Epik” pour leur petit garçon, mais la princesse a simplement déclaré que c’était l’idée de Ray. Ces deux-là ont eu une relation tumultueuse depuis leurs premiers jours remplis de drames Love & Hip Hop Hollywood il y a des années, mais ils semblent toujours se retrouver.

.