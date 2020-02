Nous nous souvenons du policier qui a pris soin d’une fille jusqu’à l’arrivée de ses parents.

En 2017, ce policier a volé le cœur de tout le monde sur les réseaux sociaux.

Les grandes actions ne cherchent rien de plus que d’être bon envers les autres. Ce policier de la ville a été félicité pour avoir pris soin d’une mineure qui est restée à l’extérieur de son école en attendant que ses parents arrivent pour elle.

C’est par l’intermédiaire d’une chambre de sécurité municipale que la sécurité de cet enfant «gardien» a été vue pendant au moins 45 minutes, ses parents ayant dû y passer un peu tard.

Le portail d’actualités «Angle 7» a partagé les images où la petite fille est vue accompagnée de l’homme, un membre du ministère de la Sécurité publique et des Transports municipaux (Ssptm), qui est arrivé à l’établissement pour aider au fonctionnement du Les élèves du primaire partent à 18 h 00.

On voit que le policier s’approche de la jeune fille quand il se rend compte qu’il n’y a personne d’autre qu’elle. Ses compagnons et vendeurs ambulants se sont retirés et c’est à ce moment-là, désormais identifié comme: Juan Manuel Reyes, est observée debout à côté de la petite fille après avoir partagé un bref exposé.

Les deux sont restés au même endroit sans parler pendant au moins 30 minutes, tandis que les camions et les voitures ont continué sur l’avenue, mais aucun ne semblait être leurs parents.

On voit le policier demander aux gens au sujet de la jeune fille de savoir si quelqu’un la connaissait jusqu’à ce que, à 18 h 48, une voiture blanche que sa mère est descendue à qui elle a reçu un câlin. L’agent partage quelques mots avec le conducteur de la voiture, lui reprochant de ne pas être à l’heure pour l’enfant.

Sans aucun doute, ces types d’éléments sont nécessaires pour faire la différence. Partagez la grande action de cet homme pour être davantage reconnu.

