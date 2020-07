Nous passons en revue le Star Trek Interactive Tribble de la Division des sciences

L’une des figures extraterrestres les plus emblématiques de toute l’histoire de Star Trek doit être les Tribbles, introduits pour la première fois dans la série originale en 1967. Les petites créatures velues à l’allure de toupe ne font essentiellement que deux ou trois choses. Mangez, reproduisez et grincez. Comme l’a dit le Dr McCoy, elles semblent nées enceintes, ce qui semble leur faire gagner du temps. Ils servent également un grand objectif en n’aimant pas les Klingons, probablement en raison du fait qu’ils se sont mis en quatre pour les exterminer de la galaxie. Bien qu’il y ait eu de nombreuses versions de jouets en peluche de la figurine au fil des ans, il n’y en a pas trop sur le marché. Ou celles que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone… jusqu’à maintenant. Science Division LLC, qui a travaillé avec Paramount sous la licence officielle Star Trek, a créé un Tribble interactif fonctionnel que vous pouvez contrôler avec votre téléphone. Ils ont eu la gentillesse de nous en envoyer un pour examen avec lequel nous avons joué un peu et ont les résultats pour vous ci-dessous.

Alors, avant tout, passons au design. Pour ceux d’entre nous qui ont voyagé dans des centaines de conventions et vu des Tribbles dans des sacs et des boîtes, deux choses ont tendance à rester les mêmes pour la plupart d’entre eux. La coiffure et la douceur. Celui-ci ne fait pas exception car c’est un cheveu clair auburn et une bonne quantité de peluches à l’intérieur pour le rendre spongieux. Il y a aussi un jouet grinçant intégré pour simuler le son lorsque vous en prenez un et que vous le tenez fermement. Nous avons attrapé et rebondi et serré notre tonne pour le faire grincer dans des tons différents et cela ressemble à peu près à la version originale que vous entendez dans l’émission. Mais nous ne pouvions pas le faire trop dur car il y a un appareil électrique à l’intérieur. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, dans une poche velcro se trouve la boîte à sons et vibrations qui fait que tout se passe.

La boîte nécessite trois piles AA et est maintenue en place avec un couvercle à vis. Bien que la conception soit simple, elle est également un peu ennuyeuse. Il semble qu’il aurait été beaucoup plus logique de le mettre à niveau vers une batterie de chargement USB plutôt que de compter sur l’achat de trois piles AAA. La boîte contient également le récepteur wifi, qui vous aidera à coupler le Tribble avec votre smartphone. Il y a une application gratuite que vous pouvez télécharger via iOS ou Google Play appelée Section K-7, qui est le programme pour faire fonctionner le Tribble à distance. Après l’avoir associé à votre appareil, vous verrez qu’il a quelques paramètres. Il existe trois modes appelés At Ease, On Duty et Watchdog. At Ease fait que le Tribble fait des bruits aléatoires jusqu’à ce qu’il puisse voir qu’il n’est pas joué avec et qu’il finira par s’endormir et économiser sur la batterie. On Duty fait que le Tribble fait plus de bruit que d’habitude et parfois vous devrez le ramasser pour le calmer, comme s’il s’agissait d’un véritable animal de compagnie. Le chien de garde est l’endroit où le tribble ne fera du bruit que lorsqu’il sera ramassé ou déplacé.

Watchdog est génial parce que si vous avez des colocataires qui déplacent vos affaires, ou si vous voulez garder quelque chose que vous surveillez de près dans un groupe, vous pouvez configurer le Tribble pour qu’il fasse du bruit lorsqu’il est déplacé. Il s’agit essentiellement d’un système d’alarme intégré à un jouet non visible. De plus, il y a un quatrième paramètre qui est juste amusant et joue dans le script de la série originale appelé « Attack: Klingon Detected ». Au hasard, le Tribble fera un bruit de hurlement à quelqu’un qui le ramassera, vous alertant du fait qu’il s’agit d’un Klingon déguisé. Cela permet de s’amuser en groupe ou lors de conventions lorsque vous voulez jouer avec des gens en uniforme Starfleet. L’application vous permet également de jouer avec quelques paramètres d’affichage, de coupler plusieurs Tribbles si vous les avez, et vous permet de contrôler le volume afin que vous puissiez le rendre un peu silencieux ou beaucoup plus fort.

Dans l’ensemble, je pensais que l’Interactive Tribble était un petit jouet incroyable pour s’amuser. Vous pouvez dire que les fabricants de Science Division LLC ont pris grand soin de créer un produit digne de votre temps et de votre argent en tant que fan. C’est, au moins à notre avis, le Tribble tout-en-un dont vous avez besoin pour votre collection Star Trek. En ce qui concerne le prix, il est fixé à 69 $, la dernière année où la série originale était à l’antenne. Cela peut sembler un peu élevé, mais gardez à l’esprit que vous achetez un jouet interactif que vous contrôlez depuis votre téléphone. Il existe des jouets beaucoup plus simples qui font la même chose que ceux qui se vendent 100 $ et plus. C’est cher, mais comparativement, c’est raisonnable par rapport à ce qu’il y a d’autre.

