Nous présentons le programme de ‘Graft’ et ‘Rearview’ d’Ambulante 2020

Pour fêter ses quinze incroyables années, Ambulante, l’organisation dédiée au soutien et à la diffusion du cinéma documentaire comme outil de transformation culturelle et sociale, vient d’ajouter quelques sections intéressantes à la programmation déjà très riche de la tournée documentaire 2020. Fondée au Mexique en 2005 par Gael García Bernal, Diego Luna et Elena Fortes, et actuellement dirigée par Paulina Suárez, Ambulante présente Graft et Rearview, deux sections dédiées au cinéma expérimental et archivistique.

La section Greffe présentera une partie du travail de deux artistes internationaux, l’Australian Tracey Moffatt, l’un des plus grands représentants de l’art contemporain australien et américain Peggy Ahwesh, héritière de l’avant-garde cinématographique américaine. Bien que les deux artistes soient différents dans leurs styles, ils convergent dans leur exploration de l’identité culturelle, dans une perspective féministe et décolonisante.

Le conservateur de Graft est composé de quatre programmes:

– Programme 1: (Des) Montures par Tracey Moffatt et Gary Hillberg

– Programme 2: Subversions par Tracey Moffatt

– Programme 3: Risque par Peggy Ahwesh

– Programme 4: Charms par Peggy Ahwesh

Dans le cadre de la section Rétroviseur, Ambulante invite le public de Querétaro et Xalapa à partager et diffuser des documents d’archives faits maison décrivant des rituels de passage: mariages, quinze ans, anniversaires et célébrations de toutes sortes. Mirror cherche à valoriser les matériaux des moments intimes et familiers, et initier une réflexion sur la place qu’ils occupent dans le genre documentaire.

La section Mirror est composée de trois programmes:

– Programme Rearview: Célébrations: explore la célébration d’une quinzaine d’années à Zaachila, Oaxaca; le court métrage Le jour du mariage, les conflits qui surgissent lors de l’enregistrement d’un rituel privé; et des extraits de films personnels édités qui font partie des archives de la mémoire des archives des archives nationales.

– Partagez le programme de la célébration: Le programme rassemble des documents provenant de collections de divers pays et montre la diversité des façons de célébrer dans les films domestiques et amateurs.

– Journées Home Cinéma à Querétaro et Xalapa. Pour cette activité, Ambulante invite le public à partager des collections personnelles qui dépeignent des rituels de passage: mariages, quinze ans, anniversaires et célébrations de toutes sortes, à travers un appel ouvert.

Le plus important de tous pour qu’ils puissent profiter d’Ambulante: les dates. Voilà pourquoi une fois que nous les laissons ici. Aussi ICI Vous pouvez consulter le calendrier complet de la tournée afin de voir quels documentaires vous allez dévorer. Il y a beaucoup de projets vraiment intéressants.

Querétaro du 19 au 26 mars

Durango du 26 mars au 2 avril

Coahuila du 2 au 9 avril

Mexico du 15 au 30 avril

Chihuahua du 30 avril au 7 mai

Veracruz du 7 au 14 mai

Oaxaca du 14 au 21 mai

Puebla du 21 au 28 mai

