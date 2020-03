“Nous résisterons, nous sommes un grand pays”

La pandémie COVID-19 a tué 1 724 personnes dans notre pays et 24 304 personnes infectées en Espagne. Le gouvernement prend des mesures sérieuses pour essayer d’apaiser cette expansion rapide du virus et, parmi eux, l’isolement dans nos maisons. Pour cette raison, dans les newsletters quotidiennes, nous voyons maintenant combien de leurs collaborateurs participent à ces espaces mais via une connexion Skype depuis leur domicile. C’est précisément ce qui est arrivé à Terelu Campos, qui, ce samedi 21 mars, a communiqué avec «Viva la vida» pour parler de la situation et permettre à votre mère, María Teresa Campos, parlent également de l’enfermement dans lequel se trouve l’ensemble du pays.

Emma García, Alejandra Rubio et María Teresa Campos dans ‘Viva la vida’

Campos a expliqué que “Je suis rentré chez moi une semaine avant qu’ils ne le demandent, cela fait 15 jours et il a précisé que” je n’ai pas l’intention de déménager car je veux accomplir tout ce qui doit être accompli ““Le journaliste chevronné a demandé à tout le monde d’avoir” beaucoup de solidarité “et a dit avec beaucoup d’enthousiasme que” vous avez des choses aussi dures que cela, alors on dit toujours que nous apprenons de bonnes choses. “De plus, le présentateur a voulu plaider en faveur de tous des professionnels de la santé qui se battent sans relâche pour nous tous. “Maintenant, je veux reconnaître le travail de toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux; le travail des infirmières et des médecins à qui nous devons tant pour leur dévouement. “Terelu et moi sortons tous les jours à cette fenêtre pour applaudir”, a-t-il ajouté.

Campos a expliqué que maintenant Il rencontre sa fille Terelu Campos, un endroit où il n’hésite pas à faire des exercices de respiration et à être très attentif à la situation actuelle.. “Je me réveille très tôt et je commence à voir des choses (…) Je fais aussi des exercices de respiration, que je fais depuis des années; j’attrape l’air de l’intestin au lieu des poumons. Maintenant, ça m’aide à voir que je peux prendre l’air facilement “a ajouté la malagueña. De plus, il a demandé à tous ses téléspectateurs de s’hydrater car “il faut être dans les meilleures conditions pour pouvoir résister, comme le dit la chanson du Dynamic Duo” je vais résister “”. Campos a précisé qu’elle était convaincue que “nous résisterons parce que nous sommes un grand pays, nous devons être unis” et a demandé qu’il n’y ait pas de batailles politiques: “Ce n’est pas le moment de dire ceci ou cela (…) ce n’est pas pareil. Nous aurons le temps”

Je me souviens de Carlos Falcó

Emma García était convaincue qu’ensemble nous surmonterons cette grave crise et a avoué que “je suis très excitée par tout. Parfois, nous oublions où nous étions avant cela et quand nous revenons à la réalité, je suis très excité. Mais ensemble, nous allons pouvoir y mettre fin. “Enfin, María Teresa Campos a voulu clore son intervention en se souvenant du virus Carlos Corcó récemment décédé.J’ai un très beau souvenir de sa vie, c’était un homme merveilleux, un grand gentleman (…) je suis très triste pour lui et pour Tamara Falcó “.

