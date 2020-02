Nous savons enfin quand Netflix perdra ses 3 derniers grands films Avengers – .

Avons-nous raté une scène post-crédits dans Avengers: Infinity War où Thanos se déclenche à nouveau et tue tous les super films Avengers sur Netflix? Il est vraiment le méchant le plus sinistre de l’histoire des 23 films de l’univers cinématographique Marvel. Nous comprenons qu’il essayait de rééquilibrer l’univers en tuant la moitié de toute vie, supprimant ainsi la pression sur les ressources et donnant théoriquement à la moitié restante une meilleure chance de prospérer. Mais qu’est-ce que Thanos a exactement à gagner en récupérant tous les superbes films Avengers qui étaient disponibles pour diffuser sur Netflix?!

Ahh, ce n’est donc pas Thanos qui est à blâmer pour Netflix qui a perdu tous ses films Marvel. Cette fois-ci, c’est Bob Iger qui a claqué des doigts et fait tout disparaître. Nous savions dès que Disney a annoncé pour la première fois Disney + il y a plus d’un an que tous les meilleurs contenus de la société finiraient par être retirés d’autres plateformes, et nous l’avons vu commencer à se déployer en novembre dernier lors du premier lancement de Disney +. Maintenant que le service bat son plein, tout le contenu populaire restant de Disney revient à la maison. Malheureusement pour les abonnés Netflix qui ne dépensent pas plus d’argent chaque mois pour Disney +, cela signifie que nous sommes dangereusement près de la fin de la route pour les derniers films Avengers qui sont toujours disponibles pour la diffusion.

Les abonnés Netflix ont tellement de contenu formidable à attendre en mars. En fait, le mois prochain seulement, 55 nouveaux films et émissions originaux de Netflix seront ajoutés au catalogue de contenu en constante évolution de la plate-forme. Malheureusement, il y a aussi un film fantastique qui sortira du catalogue de Netflix, et vous feriez mieux de le regarder une dernière fois avant de partir. Le 3 mars 2020, Netflix perdra officiellement Black Panther.

Comme pour tous les studios tiers proposant des films et des émissions sur Netflix, la société a signé des accords de licence avec Disney pour diffuser Black Panther à ses abonnés sur certains marchés. Ces licences expirent, bien sûr, et la licence de Netflix pour ce film Marvel particulier expire la semaine prochaine. Étant donné que Disney souhaite que tous les films à succès de Marvel qu’il possède soient disponibles uniquement sur Disney +, il autorisera également toute autre licence restante pour le contenu de Marvel Studios.

Dans le cas de Netflix, il reste trois films épiques Marvel à diffuser aux abonnés. L’un, bien sûr, est Black Panther et il est sur le point de disparaître. Le deuxième est Ant-Man et la Guêpe, et il sortira le 29 juillet 2020. Nous connaissons ces deux dates depuis un certain temps maintenant, donc elles pourraient ne pas surprendre certains d’entre vous. Maintenant, cependant, nous savons quand la troisième et la plus grande perte arrivera.

C’est vrai, Avengers: Infinity War quitte Netflix. Nous savions que cela allait arriver et nous savions que cela arriverait en juin, mais nous avons maintenant une date exacte à laquelle le film sera supprimé de Netflix. Si vous n’êtes pas abonné à Disney + et que vous souhaitez revoir Avengers: Infinity War, vous feriez mieux de le faire avant le 25 juin de cette année.

Donc, pour récapituler, voici les titres et les dates des trois dernières pertes Marvel que Netflix est sur le point de subir:

Black Panther – quitter Netflix le 3 mars 2020

Avengers: Infinity War – quitter Netflix le 25 juin 2020

The Ant-Man and The Wasp – quitter Netflix le 29 juillet 2020

À noter également, tous les films et émissions Disney restants, à l’exception des films Marvel qui sont toujours disponibles pour être diffusés sur Netflix, partiront également au cours de 2020. La seule exception est Mary Poppins, qui est actuellement autorisée en 2021. Comme tout le reste, ce film quittera également Netflix une fois la licence actuelle expirée.

Source de l’image: Hethers / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.