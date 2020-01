“Nous sommes satisfaits, la concurrence est rude”

Dimanche 12 janvier, la télévision espagnole a présenté «OT 2020», la nouvelle édition du format produit par Gestmusic pour le réseau public avec en tête Roberto Leal. L’espace a commencé par rassembler 1 824 000 spectateurs et une part moyenne de 13%, dépassé par le film “Geostorm” dans Antena 3 (1 991 000 et 13,1%) et “The time of the discount” dans Telecinco (2 182. 000 et 18,1%). Cette troisième position a été reproduite une semaine plus tard, avec l’émission du Gala 1. L’espace grandit en spectateurs mais perd -0,4 point, devant se contenter d’être aussi la troisième option de sa gamme d’émission (1 866 000 et 12,6%), derrière une fois de plus la réalité de la Telecinco et du cinéma Antena 3, qui a cette fois conduit aux heures de grande écoute.

Concurrents de «OT 2020»

Il est évident que les données ne sont pas particulièrement élevées en émission linéaire et bien qu’ils évoluent en chiffres proches de ceux atteints lors de l’édition précédente, on ne sait pas s’ils sont suffisants pour les responsables de la chaîne publique, car il convient de rappeler qu’en termes de performances sociales et Web, «OT 2020» fonctionne. Eh bien, Toñi Prieto, responsable du divertissement de la télévision espagnole, a voulu faire un premier bilan de ces cotes enregistrées après avoir été interrogé à ce sujet par la presse lors de la conférence de presse de la troisième édition de ‘Masters of couture’.

“Nous sommes satisfaits. La compétition est rude et nous n’abandonnerons pas.”, a commencé par dire la directive, se référant aux bonnes notes que reçoivent The Movie et «The time of the discount» tous les dimanches. Toñi Prieto considère que “Le programme se déroulera” en crescendo “”, il semble donc convaincu que ces chiffres vont s’améliorer au fil des semaines. Dans le même temps, Prieto a également voulu analyser les données mensuelles de La 1, soulignant que “nous avons augmenté de quatre dixièmes par rapport à l’année dernière” et rappelant qu’il reste à délivrer le gala des Gotya Awards, qu’il a défini comme “événement très important qui influencera la part mensuelle de janvier. ”

Auditions «OT 2020» (19/01/2020)

Les données «OT 2020» en détail

Pour mieux analyser les données d’audience de «OT 2020», nous devons approfondir le type de spectateur dont dispose le spectacle de talents. De cette façon, en voyant un rapport préparé par Dos30 ‘pour FormulaTV du Gala 1 publié le dimanche 19 janvier, nous pouvons apprécier comment l’espace a fonctionné surtout parmi le public âgé de 13 à 24 ans (part de 26,7%). C’est un type de spectateur qui ne voit généralement pas les produits de la chaîne publique, donc ‘OT’ car c’est un pari important pour augmenter sa notoriété auprès de ce type de cible. En parallèle, cIl convient de noter que le programme musical a obtenu sa deuxième meilleure donnée chez les jeunes adultes de 25 à 44 ans (12,4%) et les adultes de 45 à 64 ans (part de 11,3%). De plus, l’espace se démarque parmi les High Class (16,6%) et améliore sa part (12,6%) si l’on parle de Commercial Target (14,4%).

