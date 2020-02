Nous venons de découvrir un énorme spoiler qui relie ‘Black Widow’ à ‘Endgame’ – .

Nous sommes à environ deux mois de la première du premier film MCU Phase 4. C’est Black Widow, bien sûr, le film bien mérité à la fois par le personnage bien-aimé de Marvel et par l’actrice qui l’a jouée. Natasha est morte après les événements de Avengers: Fin de partie, et nous n’avons aucune idée si Scarlett Johannson jouera jamais Black Widow dans les futurs films au-delà de cette préquelle à venir. Et c’est à peu près tout ce que nous savons sur le film: c’est une préquelle, une sorte d’histoire d’origine que Nat n’a jamais eue, bien que la plupart de l’action se déroulera entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Nous verrons une autre facette de Natasha et rencontrerons son ancienne famille avant qu’elle ne trouve une maison avec les Avengers. Cependant, vous auriez tort de penser qu’une préquelle n’est pas importante pour l’histoire globale du MCU à l’avenir.

Tout comme Captain America: The First Avenger et Captain Marvel, Black Widow livrera quelques énormes pièces du plus grand puzzle, et nous avons déjà vu des fuites qui ont révélé la première torsion de l’intrigue massive de la phase 4. Cependant, ce n’est peut-être pas le seul spoiler Black Widow passionnant là-bas. Il se trouve que nous avons peut-être ignoré un spoiler majeur qui se cachait à la vue de tous, qui pourrait relier le film directement aux événements d’Endgame. Avant d’aller plus loin, je précise que ce qui suit pourrait contenir de gros spoilers que vous voudrez peut-être éviter, alors soyez prudent.

Fin de partie fonctionne si bien non seulement parce que c’est un rêve devenu réalité pour tout fan de bandes dessinées, mais parce que vous avez un tas de héros dans le même décor, interprétés par des acteurs talentueux qui ont fait évoluer ces personnages bien au-delà de ce que les bandes dessinées peuvent faire. Vous avez des tonnes d’action, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d’émotion dans Endgame, ainsi que des scènes déchirantes qui montrent clairement au public que ce n’est pas votre film de super-héros typique qui obtient la fin heureuse parfaite. Et la meilleure partie de tout est l’intrigue, qui est presque infaillible. Tout peut être raisonnablement expliqué, contrairement à The Rise of Skywalker.

Source de l’image: Marvel Studios

S’il y a une chose que je n’aime pas dans le script, c’est un problème que vous remarquerez plus vous regarderez Fin du jeu. C’est aussi celui que j’accepte pour deux raisons. C’est l’ensemble des particules Pym qui donne à Endgame un sentiment d’urgence. Ils n’ont qu’une seule chance de tenter d’annuler le cliché, y compris un aller-retour par personne. C’est parce que seul Hank Pym savait comment les fabriquer, et il est parti. Peu importe que Thanos ait pu les désosser, donc Stark et Cie auraient pu le faire aussi s’ils l’avaient voulu. La chose la plus intelligente qu’ils auraient pu faire était de voyager dans le temps pour voler les particules de Pym en premier ou de les fabriquer à l’aide d’une version de Hank du passé.

Mais encore une fois, Fin du jeu avait besoin d’un sentiment d’urgence. De plus, Marvel a déjà l’excuse parfaite pour le script du film d’Infinity War. Il n’y a qu’une seule façon de fonctionner. Et cela signifie faire le travail avec les ressources dont ils disposent. Peut-être que récupérer suffisamment de particules de Pym dans le passé ferait dérailler le plan.

Les particules Pym, cependant, peuvent jouer un rôle énorme dans le MCU à l’avenir, et ce n’est pas seulement parce qu’il y a un Ant-Man 3 en préparation pour 2022. Il y a quelques semaines, l’image suivante a fuité et nous a montré un Black Widow Funkko Pop! jouet qui n’avait aucun sens. Natasha tient un récipient qui ressemble beaucoup à des particules de Pym.

Source de l’image: Reddit

Pourquoi aurait-elle même besoin d’eux avant Infinity War? Et sont-ce même des particules de Pym, pour commencer?

Avant d’aller de l’avant, permettez-moi de vous rappeler un détail important du MCU que beaucoup de gens semblent avoir oublié. Ant-Man and the Wasp se déroule à peu près en même temps qu’Infinity War dans la chronologie du MCU, donc quelques années après la guerre civile – cela signifie que Black Widow et Ant-Man 2 sont quelque peu concurrentes.

Maintenant, dans Ant-Man 2, un méchant non identifié cherche à dépenser des milliards de dollars pour la technologie de Pym – eh bien, cette personne doit être un méchant, étant donné qui vient pour se le procurer. Avec ce détail à l’esprit, voir Nat transporter des particules de Pym bien avant de réaliser ce qu’elles font pourrait être un œuf de Pâques Black Widow critique et un spoiler important pour les prochaines phases du MCU.

Nous ne savons pas pourquoi elle serait venue en possession de particules de Pym, mais si cela est exact, il y a des gens dans le passé pas si lointain du MCU qui veulent mettre la main sur ces particules. Ce détail relie directement Black Widow à Endgame et aux futurs films de phases 4 et 5, et il prouve que cette préquelle sera beaucoup plus importante pour l’histoire que nous ne le pensons.

Mais attendez, les jouets basés sur des films ne sont pas toujours bons? Comment savons-nous même que ce sont des particules de Pym? Non. Mais vous pouvez voir ces flacons dans l’une des plus récentes bandes-annonces de Black Widow, et tout est expliqué dans le clip suivant.

Source de l’image: Marvel

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.