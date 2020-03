“Nous vivons quotidiennement, nous ne pouvons pas rester à la maison sans travailler”: des porteurs

Mexico.- Des chargeurs de fruits, de nourriture et d’autres produits connus sous le nom de «diableros» qui travaillent dans les rues et les marchés de Mexico demandent un soutien financier face à l’éventualité de Covid-19.

Plus de 50 travailleurs ont manifesté devant le bâtiment gouvernemental de Mexico et, faute de réponse de la part des autorités, ils ont bloqué le circuit de la Plaza de la Constitución entre le 20 novembre et Pino Suárez.

Plus tard, avec leurs petits démons, les porteurs ont bloqué l’avenue Circunvalación et la rue Corregidora.

“Los diableros” fait valoir qu’avec les mesures sanitaires de ne pas quitter son domicile et la fermeture éventuelle de magasins, ils se sont retrouvés sans travail et leurs familles n’auront pas à manger car ils vivent quotidiennement.

