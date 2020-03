Nous voulons tous un petit ami comme Jaime Camil et ce sont les raisons:

En plus d’être un grand acteur, Jaime Camil a toujours été caractérisé et distingué des autres acteurs mexicains pour son charisme et sa grande attractivité physique.

L’ancien feuilleton galant a laissé derrière lui ses jours de petit écran à Mexico pour conquérir son rêve de devenir un acteur international sur grand écran.

Jaime Camil s’est aventuré dans le monde du cinéma grâce à son talent, ses bonnes vibrations et ses bonnes relations avec Eugenio Derbez et Omar Chaparro, qui ont également fait leur chemin à Hollywood.

Son talent, ses objectifs et son charisme ne sont que de petites raisons pour lesquelles Jaime a fait des milliers d’adeptes qui l’admirent pour son travail, mais surtout pour son physique et plus maintenant qu’il est dans la quarantaine.

Les fans qui ont suivi sa carrière disent que même Jaime semble beaucoup plus attrayant maintenant qu’il est un homme mature; et c’est que Jaime travaille son apparence en faisant beaucoup d’exercice pour ravir l’élève avec sa routine d’exercice qu’il nous donne à travers ses réseaux sociaux.

Le protagoniste de Don Fernando, dans “La beauté la plus laide” a captivé le cœur de milliers de Mexicaines qui pensent qu’à 46 ans il a l’air plus beau que jamais.

Certes, Jaime continuera de voler des soupirs maintenant qu’il s’aventure dans le monde du cinéma!

