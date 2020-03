Nous voulons vous payer pour écrire des articles d’horreur pour un dégoûtant sanglant

Au cours des dernières années, la plate-forme Bloody Disgusting a été largement ouverte à littéralement * n’importe qui * pour contribuer, et cela fait partie de notre initiative pour nous assurer de mettre en avant un large éventail de voix fraîches, diverses et passionnantes sur la scène d’horreur. C’est grâce à cette initiative de «porte ouverte» que nous avons pu faire entrer un nombre incalculable d’écrivains indépendants dans le giron – des écrivains qui n’ont pas besoin de relations ou de tout niveau d’expérience pour que leur travail soit présenté ici sur le site. Cette initiative a été incroyablement importante pour moi personnellement, car c’est le genre d’opportunité pour laquelle j’ai passé des années à avoir faim entre le moment de créer mon propre petit blog et de faire partie de la famille Bloody Disgusting.

Plus que jamais, en ces temps effrayants et incertains, nous recherchons de nouveaux écrivains.

La pandémie mondiale de coronavirus a balayé le monde entier et changé la vie normale d’une manière que la plupart d’entre nous n’avaient jamais eu à affronter auparavant, et une industrie particulière qui a déjà été durement touchée par la pandémie est l’industrie du cinéma. Les productions à travers le monde ont été fermées, les sorties de films majeures reportées et les cinémas fermés pour des périodes indéfinies. Cela est rapidement devenu «la nouvelle norme», et même les experts ne peuvent dire avec certitude quand nos vies commenceront à revenir à l’ancienne normale.

Pendant des années, le terme «journée de nouvelles lente» a été trouvé dans les sections de commentaires de divers articles différents qui ont été, à vrai dire, publiés lorsque le cycle de nouvelles était tout sauf lent, mais à l’heure actuelle, nous ne pouvons certainement pas nier que «lent news day »fait partie de cette« nouvelle normalité »pour des sites comme celui-ci. En l’absence de nouveaux films d’horreur en cours de production ou de sortie dans les salles de cinéma, eh bien, le cycle des actualités sur les films d’horreur s’est tari d’une manière que nous n’avions pas encore vue auparavant. Comment allons-nous traverser cette tempête dans les semaines et les mois à venir?

Nous allons renforcer notre contenu éditorial. Et c’est là que VOUS pourriez entrer en jeu.

Dans un avenir prévisible, nous ouvrons cette porte plus large que jamais et nous voulons donner aux écrivains d’horreur du monde entier la possibilité d’écrire des articles et de gagner de l’argent. Non seulement nous voulons que Bloody Disgusting continue de publier des articles intéressants, amusants et informatifs de la même manière que nous l’espérons (toujours), mais nous voulons également nous assurer que nous soutenons les écrivains qui sont actuellement en difficulté à cause de tout ce qui est qui se passe autour de nous. Donc, si vous avez déjà voulu écrire pour Bloody Disgusting et que vous vous retrouvez avec un peu plus de temps libre, cette opportunité est arrivée.

Que cherchons-nous, demandez-vous? Eh bien, à peu près autre chose que des critiques de films d’actualités et de nouvelles versions. Pièces d’opinion. Contenu basé sur une liste. Une chose cool que vous avez trouvée sur Internet et que vous souhaitez écrire. Vous l’appelez. Sortez des sentiers battus. Nous n’avons pas de limite de mots ou de délais, et nous n’avons pas de véritables directives spécifiques en place. Nous voulons entendre VOS idées, et lorsque nous estimons qu’elles conviennent au site, nous voulons vous donner une page vierge à remplir avec vos mots. Et oui, par-dessus tout, nous voulons vous payer ce que nous pouvons. Ce n’est peut-être pas grand-chose, et je vous assure qu’aucun de nous ne fait beaucoup pour le faire, mais nous avons un budget pour les pigistes et nous voulons nous assurer de le diffuser au plus grand nombre possible.

Comment nous présentez-vous un article? Bonne question.

Nous avons créé une toute nouvelle adresse e-mail à cette fin:

Emplacements@Bloody-Disgusting.com

Nous recherchons ici des idées d’articles entièrement formées, avec un aperçu rapide et précis de ce que vous cherchez à écrire et peut-être même une idée de titre potentielle pour l’article. Vous n’avez pas besoin d’inclure un curriculum vitae ou quoi que ce soit de ce genre, mais si vous avez quelques liens vers des articles que vous avez déjà écrits, allez-y et incluez-les. Mais encore une fois, nous n’avons aucune expérience requise pour écrire pour Bloody Disgusting, donc tout cela est entièrement facultatif. Beaucoup de grands écrivains n’ont peut-être jamais écrit un seul article auparavant. Et nous tous ici chez BD, nous comprenons cela.

Une chose que je veux mentionner est que nous n’aurons absolument pas le temps de répondre à chaque argument que nous recevons, alors gardez cela à l’esprit. Si vous ne nous répondez pas pendant plusieurs jours, il est tout à fait acceptable de nous donner un petit coup de pouce, mais comprenez que nous faisons de notre mieux – nous sommes, après tout, une très petite équipe – et nous vous répondrons à autant d’e-mails que possible. À vrai dire, ce ne sera qu’une fraction d’entre eux. Mais ne vous laissez pas arrêter.

CONSEIL: pour être sûr d’attirer notre attention, mettez le titre de votre article dans le sujet!

Si vous avez des questions, veuillez les déposer dans la section commentaires ci-dessous et je ferai de mon mieux pour rester ici dans les prochains jours et répondre au plus grand nombre possible.

Rester à l’intérieur. Regardez des films d’horreur. Écrivez sur les films d’horreur. Nous allons surmonter cela ensemble.