Nous vous emmenons au rôle spécial de «Dolittle» avec Robert Downey Jr.

L’histoire de John Dolittle est l’une des plus connues de la littérature jeunesse Grâce au travail de Hugh Lofting, qui nous a présenté un médecin qui, avec sa femme, consacre sa vie au soin des animaux. Mais tout cela non pas comme un simple vétérinaire, mais avec la capacité de parler le langage des animaux, de communiquer directement pour savoir ce qui les afflige et a besoin d’eux et des humains.

Cette histoire a été présentée plusieurs fois à l’écran avec une version dans les années 60; cependant, l’un des plus populaires était celui de Eddie Murphy dans Dr. Dolittle, devenir un succès. Et maintenant, Plus de 20 ans après cette sortie, vient une nouvelle version de cette histoire et de ce personnage entre les mains de Robert Downey Jr., qui revient sur grand écran après son départ émotionnel du MCU avec le personnage d’Iron Man.

Le nom de la bande est simplement Dolittle, et a un casting spectaculaire qui comprend Antonio Banderas et Michael Sheen. Mais en réalité, ce qui rend ce film si dynamique, c’est le casting qui compose les animaux, qui ont été générés avec des effets spéciaux, et dont les voix sont portées par Tom Holland(chien), Emma Thompson (perroquet), Rami Malek (gorille), Marion Cotillard (renard), Octavia Spencer(canard), Ralph Fiennes (tigre), Kumail Nanjiani (autruche), John Cena (ours polaire), Selena Gomez(girafe), Craig Robinson (souris), Carmen Ejogo (lionne), et Frances de la Tour.

Dolittle sortira dans les salles mexicaines le 31 janvier 2020, et c’est l’un des titres forts d’Universal pour commencer l’année (1917 était également l’un d’entre eux). Nous avons donc quelques passes (quatre par gagnant) à lancer avec toute votre famille pour profiter de cette aventure épique dans laquelle John Dolittle doit laisser son isolement aux humains, afin d’aider les animaux en danger.

La fonction sera exécutée en plusieurs cinémas à Mexico à 11h le dimanche 26 janvier. Pour prendre un pass complet, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Partager cette note dans Twitter Vous devez balisez @Sopitas et @SopitasFM avec le hashtag #DolittleXSopitas.

Répondez à cette question: si vous pouviez parler à trois animaux, quels seraient-ils?

La réponse de STEP 2 et de la ligue de STEP 1, vous devez les saisir dans les champs suivants LIGUE.

N’oubliez pas de remplir correctement les autres champs du format.

Vérifiez vos données au format. Vérifiez bien votre email, c’est là que nous vous contacterons!

Vérifiez que vous Le profil Twitter est ouvert…

Allez profiter de ce film qui sortira bientôt dans les salles mexicaines!

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir donné comme un Sopitas et un SopitasFM sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

– Tu dois être plus âgé pour participer au double pass.

– En plus de informer les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms dans cette note.

– Cette dynamique commence le jeudi 23 janvier et se termine le même jour à 19 h.

– Les gagnants seront notifié le vendredi 24 janvier au cours de la journée.

– Les messages qui arrivent avant ou après la date stipulée seront disqualifiés.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.