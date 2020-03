Nous vous invitons à la fonction ‘Live’ d’Ai Weiwei au FICUNAM 2020

L’édition de Sundance 2020, a présenté dans sa programmation (de premières documentaires et de premières internationales) le titre de Live produit et réalisé par Ai Weiwei, artiste chinois de renom qui présente toujours dans ses œuvres et expositions une révélation de la réalité sociale du monde. En 2019, Weiwei a visité le CDMX au Musée universitaire d’art contemporain pour l’exposition Reset memories sur l’importance de ne pas oublier les événements du passé en fonction de l’avenir.

Et ce 2020, pour continuer son travail, Il a décidé de lancer Vivos, un film documentaire sur la disparition de certains élèves de l’école normale rurale d’Ayotzinapa aux mains d’un cartel et des autorités elles-mêmes. Le 26 septembre 2014, 43 normalistas ont été vues pour la dernière fois après le début d’une confrontation avec le groupe Guerreros Unidos et la police de la région. Il y a eu beaucoup plus de victimes qui ont été tuées, six au total, cette nuit-là … mais nous avons toujours tendance à omettre ceux qui restent: les proches de ceux qui ont disparu.

Vivos de Weiwei rend visibles les mères, les pères, les frères, les sœurs, les fils, les filles, les épouses, les petites amies de ceux qui ont été victimes de cet événement et l’insécurité et la vague de violence que le Mexique traverse depuis que la guerre contre le trafic de drogue a été déclarée pendant le mandat de six ans de Felipe Calderón. Malgré le temps et les exigences de justice de la société mexicaine depuis près de 6 ans maintenant, la vérité n’a pas encore été révélée sur le sort de ces étudiants qui ont été ajoutées aux plus de 40000 personnes enregistrées comme victimes de disparition (données officielles jusqu’en 2018, mais on estime qu’elles sont plus).

Dans Live, Ai Weiwei a interviewé des parents et des étudiants qui ont survécu la nuit du 26 septembre 2014. Ceci dans le but de montrer les blessures émotionnelles des familles qui ne savent toujours pas où se trouvent leur fils, frère, neveu, mari, petit ami ou parents de leurs enfants. Oui comment cette douleur est renforcée avec la réponse nulle des autorités du pays à ce jour.

Vivos de Ai Weiwei sera présenté dans le cadre des activités de la dixième édition du Festival international du film de l’UNAM. En collaboration avec FICUNAM 2020, est-ce que sur sopitas.com, nous vous invitons à assister à la projection de ce documentaire ce jeudi 12 mars à University City Islands à 19h30. L’entrée est gratuite, mais l’espace est limité. Nous vous recommandons donc d’arriver une demi-heure plus tôt afin de ne pas avoir de problèmes et d’avoir une bonne place.

Alive fait partie de la section Atlas de FICUNAM 2020. Pour consulter le programme complet de cette partie du festival, entrez ce lien.