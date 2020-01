Nous vous présentons le programme des «Résistances» et «Sonidero» d’Ambulante 2020

Depuis 2005, avec l’aide de Gael García Bernal, Diego Luna et Elena Fortes, Ambulante est une organisation dédiée au soutien et à la diffusion du cinéma documentaire comme outil de transformation culturelle et sociale. Une organisation qui parcourt le pays à la recherche de promotion et de partage de l’art. Le plus important de tous pour qu’ils puissent profiter d’Ambulante: les dates. Voilà pourquoi une fois que nous les laissons ici:

Querétaro du 19 au 26 mars

Durango du 26 mars au 2 avril

Coahuila du 2 au 9 avril

Mexico du 15 au 30 avril

Chihuahua du 30 avril au 7 mai

Veracruz du 7 au 14 mai

Oaxaca du 14 au 21 mai

Puebla du 21 au 28 mai

Pour cette année, Ambulante présentera deux sections vraiment intéressantes: Résistances et Sonidero. Destiné à tous, mais surtout à ceux qui cherchent à éveiller une approche humaine de la violence, de l’injustice, de l’impunité et de l’autoritarisme (Résistance), et aux mélomanes (Sonidero). Questions à la fois importantes et nécessaires dans la société.

La section Résistances de cette année présentera des films étroitement liés au contexte social et culturel de notre pays. Des questions liées à la justice et aux droits de l’homme pour créer des liens avec des problèmes importants qui diminuent notre société de jour en jour. María Campaña Ramia, programmeuse Ambulante, décrit Resistancias comme: «une poignée de films d’origines diverses qui proviennent d’approches différentes du langage cinématographique et de motivations plurielles ils convergent en réveillant un malaise chez le spectateur face à la violence, l’injustice, l’impunité et l’autoritarisme. »

Les films qui font partie de la programmation de la Résistance sont:

Collectif par Alexander Nanau. Ce documentaire parle du rôle du journalisme dans la lutte contre la corruption et l’exigence de responsabilité du gouvernement.

Pour sama de Waad al-Kateab, Edward Watts. Ce documentaire nominé aux Oscars en 2020 est une lettre d’amour dans laquelle il explique à sa fille nouveau-née les raisons pour lesquelles il a décidé de rejoindre la révolution syrienne et de rester à Alep malgré le danger de perdre sa vie à tout moment. .

Qu’est-il arrivé aux abeilles? d’Adriana Otero et Robin Canul, dévoile les privilèges des sociétés transnationales et montre les effets du capitalisme sur les structures sociales et écologiques des communautés autochtones du Mexique.

Parlez des arbres de Suhaib Gasmelbari, est une expression vraiment unique du récit du cinéma au sein du cinéma. Il raconte l’histoire d’Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes et amis de toujours, qui font leur commerce en dehors de leur patrie, le Soudan. Ses vieux films sont intégrés à ce documentaire pour former la mémoire filmique de son pays.

Faites-en la loi Juan Solanas, nous introduit au centre des manifestations féministes appelées par Marea Verde, un mouvement qui a incité des milliers de femmes à descendre dans la rue et à exiger la dépénalisation de l’avortement en Argentine.

Vivant de Ai Weiwei est basé sur la mort et la disparition des élèves de l’École rurale normale d’Ayotzinapa, un événement qui représente de manière emblématique la collusion entre l’État et le crime organisé. Un documentaire qui nous confrontera de manière grossière et directe aux problèmes les plus grossiers de notre pays.

Les films qui intègrent Sonidero sont:

Eliades Ochoa: de Cuba et pour le monde Cynthia Biestek raconte comment un fils d’agriculteurs a grandi en jouant de la guitare et en chantant des mélodies traditionnelles sur le terrain. Des années plus tard, son génie fut de faire revivre le Homeland Quartet, un groupe fondamental de la trova cubaine.

Mystifier: Michael Hutchence Richard Lowenstein explore dans une perspective intime la vie de Michael Hutchence, chanteur du populaire groupe de rock australien INXS. Grâce à ce documentaire, nous connaissons diverses facettes d’Hutchence qui étaient inaccessibles jusqu’à aujourd’hui: sa grande sensibilité et son goût pour l’art, ses relations personnelles, la pression de la vie publique et les moments les plus compliqués de sa carrière professionnelle.

Un groupe de filles de Marilina Giménez représente divers groupes musicaux à Buenos Aires, entièrement composés de femmes. Dans leurs concerts, ils dénoncent le machisme et offrent aux femmes de nouvelles possibilités de faire de la musique sans avoir à s’adapter aux exigences de l’industrie musicale commerciale.

Lil ’Buck: le vrai cygne Louis Wallecan raconte comment Charles «Lil’ Buck »Riley est passé du statut de danseur de rue à celui de sensation sur YouTube à celui d’artiste collaborateur de Yo-Yo Ma, Madonna et Spike Jonze.

Pour plus d’informations sur le Tour 2020, cliquez sur le lien suivant.