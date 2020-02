Nouveau cliché de Nicolas Cage dans «Wally’s Wonderland»

Se cacher dans un magazine à l’EFM en cours à Berlin est un nouveau coup de Wally’s Wonderland, un nouveau projet d’horreur dans lequel Nicolas Cage combattra des monstres animatroniques dans un parc d’attractions.

Star «Party of Five» Emily Tosta joue le rôle d’adolescent rebelle dans le film du réalisateur Kevin Lewis (The Drop), qui met également en vedette Beth Grant (Il n’y a pas de pays pour les vieillards), Ric Reitz (Le résident) et Chris Warner (Machette).

Le personnage de Tosta Liv rejoint le personnage de Cage The Janitor dans leur tentative de survivre à une nuit infernale piégée dans un centre de divertissement familial abandonné peuplé d’animatroniques possédés.

“Pour moi, il y avait toujours un acteur et un seul acteur qui pouvaient faire fonctionner ce film, et cet acteur est Nicolas Cage”, a déclaré Lewis lors de l’annonce. “Je suis ravi de travailler avec lui et j’ai hâte de le voir affronter Wally et sa bande de malfaiteurs psychopathes.”

«Je vois ce film comme Pale Rider vs Killer Klowns from Outer Space. “

Le scénario, qui figurait en bonne place sur la Liste des Blood, est écrit par G.O. Parsons.

Le tournage a eu lieu à Atlanta, en Géorgie.

