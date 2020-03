Nouveau concept Art Of Vision’s Death

L’artiste conceptuel de Marvel Studios, Ryan Meinerding, a partagé une nouvelle illustration de la vision de Paul Bettany de Avengers: Infinity War.

Après des années à se cacher dans l’ombre et à envoyer son subordonné pour faire ses enchères, Thanos est finalement sorti pour commencer à collectionner les Infinity Stones lui-même dans Avengers: Infinity War de Marvel Studios. Bien sûr, parce que la vision de Paul Bettany a été animée en partie grâce au pouvoir de la pierre mentale, l’androïde était poursuivi par les sbires de Thanos pendant la majeure partie du film.

Alors que nos héros ont fait de leur mieux pour protéger The Vision de Paul Bettany, Thanos a finalement suivi l’équipe à Wakanda et a extrait la pierre de l’androïde, mettant fin à sa vie. Maintenant, l’artiste conceptuel de Marvel Studios, Ryan Meinerding, a dévoilé une première illustration représentant The Vision de Paul Bettany quelques secondes seulement après la disparition prématurée du personnage.

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Infinity War:

«Un voyage cinématographique sans précédent de dix ans dans la création et couvrant tout l’univers cinématographique Marvel, Avengers: Infinity War de Marvel Studios apporte à l’écran la confrontation ultime et la plus meurtrière de tous les temps. Les Avengers et leurs alliés de super-héros doivent être prêts à tout sacrifier pour tenter de vaincre le pouvoir de Thanos avant que son blitz de dévastation et de ruine ne mette fin à l’univers. »

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Infinity War stars Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin et Chris Pratt.

Avengers: Infinity War est maintenant disponible sur 4K Ultra-HD, Blu-Ray et DVD.

