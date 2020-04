Nouveau film d’animation ‘Scoob!’ Sauter les cinémas et sortir numériquement en mai

Warner Bros. avait initialement été conçu pour sortir le tout nouveau film d’animation Scoob! en salles le 15 mai, mais le film avait été rayé du calendrier de sortie le mois dernier.

Aujourd’hui, via Deadline, nous avons appris que le film allait complètement sauter les salles. Le 15 mai, Scoob! sera plutôt publié pour une visualisation numérique aux États-Unis et au Canada.

Détails de la date limite, «Scoob! sera disponible pour une période de location de PVOD de 48 heures pour 19,99 $ US ou [purchase] prix de 24,99 $. “

Scoob! raconte des histoires inédites sur les origines de Scooby-Doo et le plus grand mystère de la carrière du groupe connu sous le nom de Mystery Inc.

Le film devrait révéler comment Scooby et Shaggy, des amis de toujours, se sont rencontrés pour la première fois et comment ils se sont joints aux jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former le célèbre Mystery Inc. Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face à leur le mystère le plus grand et le plus difficile de tous les temps: un complot pour libérer le chien fantôme Cerberus sur le monde.

Alors qu’ils se précipitent pour arrêter ce «dogpocalypse» mondial, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin épique plus grand que quiconque ne l’imaginait.

Le casting comprend Zac Efron comme Fred, Amanda Seyfried comme Daphne, Gina Rodriguez comme Velma, Will Forte comme Shaggy, et Frank Welker comme Scooby-Doo.

Jason Isaacs, Mark Wahlberg, Mckenna Grace, Kiersey Clemons, Iain Armitage, Ken Jeong, Tracy Morgan, Ariana Greenblatt et Pierce Gagnon également des personnages vocaux.

Tony Cervone réalisé le film, écrit par Kelly Fremon Craig à partir d’une histoire de Matt Lieberman.