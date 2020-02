Nouveau film Silent Hill développé par Christophe Gans – / Film

Christophe Gans«S Silent Hill l’adaptation d’un film n’est pas parfaite, mais elle a des effets noueux et une atmosphère tout à fait géniale. Donc, la perspective du retour du cinéaste dans ce monde mérite certainement d’être étudiée – et il semble que c’est exactement ce qui se passe. Dans une nouvelle interview, Gans dit qu’il développe deux projets d’horreur différents basés sur des jeux vidéo. L’un est un nouveau film de Silent Hill, l’autre est basé sur Cadre fatal.

Dans une interview avec le site français Allocine (via Bloody Disgusting), le réalisateur Christophe Gans a annoncé qu’il développait un nouveau film Silent Hill avec Fatal Frame:

«J’ai deux projets de films d’horreur avec [producer] Victor Hadida », a déclaré Gans sur le site. “Je travaille à l’adaptation du jeu vidéo Project Zero (connu sous le nom de Fatal Frame aux États-Unis, ndlr). Le film se déroulera au Japon. Je ne veux surtout pas déraciner le jeu de sa maison hantée japonaise. Et nous travaillons également sur une nouvelle Silent Hill. “

Gans a réalisé le film Silent Hill 2006, dans lequel une femme se retrouve dans une ville fantasmagorique alors qu’elle cherche sa fille adoptive disparue. Le film a surtout fonctionné – même si je pense qu’il a eu quelques problèmes de script. Quels que soient les problèmes rencontrés, cependant, ils ont été compensés par une excellente conception du maquillage, des costumes et de la production. La représentation du film de Pyramid Head dans le film est horrible de toutes les bonnes manières.

Silent Hill a été suivi d’une suite absolument terrible, Silent Hill: Revelation de 2012, que Gans n’a pas dirigée. Faire revenir Gans à l’histoire est une bonne idée, et j’aime ses commentaires supplémentaires: «Le [Silent Hill] projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine ravagée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau. “

Je connais moins Fatal Frame, mais selon Wikipédia, “La série se déroule dans le Japon des années 1980, chaque entrée se concentrant sur un lieu en proie à des événements surnaturels hostiles. Dans chaque scénario, les personnages impliqués dans la présente enquête utilisent Camera Obscura, des objets créés par le Dr Kunihiko Asou qui peuvent capturer et pacifier les esprits. La série s’appuie sur des éléments de base de l’horreur japonaise et est connue pour son utilisation fréquente de protagonistes féminines. »Cela me semble bien.

Il y avait auparavant un film japonais Fatal Frame live-action réalisé par Mari Asato pour Kadokawa Pictures sorti en 2014. Une vision hollywoodienne de Fatal Frame tourne depuis près de vingt ans, même Steven Spielberg étant attaché à un moment donné pour aider à scénario. De toute évidence, cette version ne s’est jamais matérialisée.

Articles sympas du Web: