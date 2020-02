Nouveau film Sony Marvel Spider-Man à venir en octobre 2021

Sony a annoncé qu’il sortira un nouveau film Marvel dans les cinémas le 8 octobre 2021. L’annonce a été faite par @ERCboxoffice

«Le Web de Sony continue de croître. UNTITLED SONY / MARVEL pic maintenant fixé au 8 octobre 2021. “

Cela signifie qu’il y aura deux films Marvel sortis par Sony en 2021, car un troisième film Spider-Man sortira le 16 juillet 2021.

On ne sait pas ce que sera ce nouveau film Marvel, bien que la rumeur veut que ce soit Kraven le chasseur, pour continuer à construire un film Sinister Six contre Spider-Man.

La prochaine sortie Marvel de Sony est Morbius, qui sortira en salles le 31 juillet 2020, Venom 2 suivra le 2 octobre 2020. Ces films devraient faire partie du MCU, car dans la bande-annonce de Morbius, nous avons vu Michael Keaton comme le vautour , de Spider-Man: Retrouvailles.

Malheureusement, ces films ne peuvent pas être ajoutés à Disney + pendant un certain temps, car ils sont réalisés par Sony et ils ont un accord de télévision payante exclusif avec Starz pour toutes leurs sorties en salles jusqu’en 2021. Cependant, il est très possible que Disney puisse négocier un accord de streaming pour Films Marvel / Spider-Man à l’avenir.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

