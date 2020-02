Nouveau film Star Wars du directeur de Sleight J.D.Dillard – / Film

Selon un nouveau rapport, Lucasfilm a embauché le directeur de Sleight and Sweetheart J.D. Dillard et Luke Cage et agents de S.H.I.E.L.D. écrivain Matt Owens développer un nouveau Guerres des étoiles film. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le Hollywood Reporter annonce qu’un nouveau film de Star Wars est dans les œuvres de Dillard et Owens. THR dit qu’il n’est toujours pas clair si Dillard dirigera si le projet va de l’avant. Il est également actuellement indécis de savoir si ce film sortira en salles ou s’il sera spécialement conçu pour la nouvelle plateforme de streaming Disney +.

Comme prévu, les détails sur le nouveau film sont rares pour le moment – nous ne savons rien de l’intrigue, des personnages ou des paramètres qui peuvent être présentés. Mais une chose que le rapport nous dit, c’est que le nouveau film «est censé être sans rapport avec un pitch de film Star Wars par le chef de Marvel Studios Kevin Feige et travaux potentiels du directeur de Last Jedi Rian Johnson. “

Dillard est un grand fan de Star Wars. Il a un tatouage Boba Fett sur son bras et a été Stormtrooper dans The Force Awakens et The Rise of Skywalker. (Vous pouvez le voir en costume ici.) Il a commencé à travailler comme réceptionniste chez J.J. Les productions Bad Robot d’Abrams avant de diriger Sleight, son thriller indépendant sur un jeune magicien essayant de protéger et de subvenir aux besoins de sa sœur. Il a suivi cela avec Sweetheart, un thriller de survie avec Kiersey Clemons qui était essentiellement enterré mais qui peut actuellement être vu sur Netflix. Il me semble être le type de cinéaste que Marvel pourrait embaucher: un conteur indépendant en devenir qui peut apporter de la vitalité au monde de Star Wars. Et si ce projet finit par aller de l’avant, ce serait également un grand pas en avant en termes de représentation pour Lucasfilm: Dillard serait la première personne noire à écrire ou réaliser un film Star Wars en direct.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Walt Disney Company Bob Iger a parlé un peu de l’avenir de Star Wars sous l’égide de Disney: “La priorité dans les prochaines années est la télévision”, a déclaré Iger, “avec The Mandalorian saison 2 à venir en octobre, puis plus venant de The Mandalorian par la suite, y compris le possibilité de – lui insuffler plus de personnages et la possibilité de prendre ces personnages dans leur propre direction en termes de série. “

Il a précédemment indiqué que les émissions originales de Disney + Star Wars pourraient devenir des films, en disant: «J’adore la capacité d’être vraiment agnostique en ce qui concerne la plate-forme pour laquelle il est conçu. Et il se pourrait donc, plus tard, qu’une émission de télévision devienne un film et qu’un film devienne une série télévisée. » Il semble donc qu’il y ait une chance que ce nouveau film de Dillard et Owens soit connecté à The Mandalorian, bien qu’il soit encore trop tôt pour en être sûr.

L’été dernier, Disney a fixé les dates de sortie de trois futurs films Star Wars pour 23 décembre 2022, 20 décembre 2024, et 18 décembre 2026. THR dit que ces dates de sortie sont toujours sur le calendrier. Nous pensions auparavant que l’un d’entre eux serait réservé à au moins un film des showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss, mais ce duo a depuis quitté Lucasfilm pour se concentrer sur leur contrat Netflix. Nous avons également supposé que l’un des trois proviendrait de Star Wars: The Last Jedi scénariste / réalisateur Rian Johnson, qui a été embauché pour développer une toute nouvelle trilogie dans une galaxie très, très loin. À notre connaissance, Johnson travaille toujours à l’écriture du script du premier épisode de cette trilogie. Et n’oubliez pas le film Star Wars proposé par le chef des studios Marvel, Kevin Feige, qui veut faire un film qui explore de nouvelles personnes et de nouveaux endroits. Il est maintenant possible que ce nouveau projet sans titre remplisse l’un de ces emplacements. Nous vous tiendrons au courant dès que nous apprendrons quelque chose de définitif.

Articles sympas du Web: