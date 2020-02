Nouveau Galaxy Z Flip vendu au Mexique un jour après sa présentation

Le nouveau smartphone pliable de Samsung est épuisé au Mexique, et c’est arrivé un jour seulement après la présentation de l’appareil. C’était mardi lorsque la société sud-coréenne a officiellement présenté le nouveau Galaxy Z Flip de San Francisco, en Californie, lors de son Unpacked 2020. Son prix, bien sûr, est hors orbite, mais selon Samsung Il semble que le téléphone ait été si bien accueilli au Mexique qu’il n’est plus possible jusqu’à présent de le mettre en prévente.

Nous vous recommandons également: Voici le Galaxy Z Flip, le nouveau téléphone pliable de Samsung

Le Galaxy Z Flip dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces qui peut être plié encore et encore – jusqu’à 200 mille fois, selon la société – un processeur Snapdragon 855+, une RAM de 8 Go, une double caméra grand angle (à partir de 12 MP f / 1.8; 12 MP f / 2.2) et une batterie de 3300 mAh avec une charge rapide de 15 W et une charge sans fil de 9 W. Son prix est de 32 mille 999 pesos et, cependant, il est déjà épuisé.

«Pour la première fois dans l’histoire, à la fin de l’événement mondial Galaxy Unpacked, il a simultanément lancé sa prévente en ligne au Mexique via la boutique officielle Samsung. Un jour plus tard, Galaxy Z Flip s’inscrire stocks épuisés », a déclaré la société dans un communiqué.

Samsung n’a pas révélé le nombre d’unités qu’il a réussi à vendre en une seule journée, mais assure que la vente sera réactivée très prochainement. Les téléphones seront envoyés à leurs acheteurs le 20 février. Il est disponible en couleurs violet et noir.

Samsung a également présenté les nouveaux Galaxy S20, S20 + et Ultra.