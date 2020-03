Nouveau jamais rarement parfois toujours une bande-annonce et des clips sortis – / Film

Après ses victoires au Festival du film de Berlin et au Festival du film de Sundance, Eliza HittmanLe drame émouvant de l’avortement Jamais Rarement Parfois Toujours arrive enfin dans les salles américaines. Focus Features a publié une nouvelle bande-annonce de Never Rarely Parfois Always aux côtés d’une flopée de clips qui présentent l’histoire d’une adolescente de Pennsylvanie confrontée à une grossesse non planifiée. Regardez la bande-annonce Never Rarely Parfois Always ci-dessous.

Jamais Rarement Parfois Toujours Bande-annonce

Never Rarely Parfois Always a fait ses débuts avec des critiques élogieuses au Sundance Film Festival plus tôt cette année, qui a accueilli Hittman avec les bras chauds après que son dernier film Beach Rats soit devenu un chouchou du festival en 2017. Son prochain drame sur l’avortement a fini par gagner le prix du jury spécial dramatique américain de Sundance pour Néoréalisme et a époustouflé le public lors des festivals suivants, y compris le Festival du film de Berlin où il a remporté le très convoité Silver Bear Grand Jury Prize le mois dernier.

Le film suit Sidney Flanigan’s l’adolescente Autumn face à une grossesse non désirée et, aux côtés de sa cousine Skylar (Talia Ryder), se rend à New York pour s’en occuper. Le film met également en vedette Théodore Pellerin, Ryan Eggold, et Sharon Van Etten.

Les critiques ont loué le film pour son réalisme en sourdine et sa grande intimité, avec des performances naturalistes remarquables de Flanigan et de Ryder. Hittman a le don de créer des histoires intimes de passage à l’âge adulte, avec son premier long métrage A Lot Like Love, faisant sensation à Park City en 2013, suivi de son drame de sortie en 2017 Beach Rats. Elle a également réalisé des épisodes de la série HBO High Maintenance et 13 Reasons Why de Netflix.

Voir les clips de Never Rarely Parfois Always ci-dessous.

Voici le synopsis de Never Rarely Parfois Always:

Écrit et réalisé par Eliza Hittman, le film est une représentation intime de deux adolescentes en milieu rural en Pennsylvanie. Confrontée à une grossesse non désirée et à un manque de soutien local, Autumn (Sidney Flanigan) et sa cousine Skylar (Talia Ryder) se lancent à travers les frontières de l’État à New York pour un voyage chargé d’amitié, de bravoure et de compassion.

Jamais Rarement Parfois Toujours dans certains cinémas sur 13 mars 2020.

Articles sympas du Web: