Nouveau méchant dans la saison 5 de DC’s Legends of Tomorrow

La fin de Crisis on Infinite Earths a très probablement fait monter le battage médiatique pour Arrowverse vers le ciel, avec de grands camées et des surprises au sujet de la nouvelle série DC qui est en route. Mais ce n’était que la partie émergée de l’iceberg, car si certains héros sont restés sur la route, l’histoire continue. Et la cinquième saison de Legends of Tomorrow ne fait pas exception maintenant qu’il s’apprête à recevoir un personnage qui va changer le cours de la série. Il s’agit d’un méchant nouveau et mystérieux qui sera joué par l’actrice Joanna Vanderham.

Selon Deadline, The CW a choisi Vanderham (Man in an Orange Shirt) pour jouer un rôle récurrent décrit comme l’un des “grands maux” de la cinquième saison de Legends of Tomorrow. Le nom du méchant n’a pas été révélé, mais en plus de cela aussi Ils le décrivent comme “Une machine à tuer impitoyable avec des os faits de poignards”Ils expliquent que leur histoire est liée au passé de Charlie, le métamorphe d’origine britannique qui a rejoint la série la saison dernière.

“Quand (le personnage de Vanderham) arrivera à Waverider, Charlie et les légendes ne seront plus jamais les mêmes.”

La cinquième saison de Legends of Tomorrow ouvre le 21 janvier prochain. Le casting comprendra Sara Lance comme White Canary, Brandon Routh comme Ray Palmer / The Atom, Dominic Purcell comme Mick Rory / HeatWave, Nick Zano comme Dr.Nate Heywood / Steel, Jes Macallan comme Ava Sharpe, Courtney Ford comme Nora Darhk, Matt Ryan comme John Constantine, Ramona Young comme Mona Yu, Tala Ashe comme Zari Tomaz et Olivia Swann comme Astra Logue.

