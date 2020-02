Nouveau mode de paiement dans CDMX Metro avec votre téléphone portable

Le métro de Mexico est en cours de rénovation. Mais plus à la force qu’au plaisir, car elle cherche à lutter d’une manière ou d’une autre contre la revente de billets. Pour une raison étrange, c’est une entreprise qui se développe de plus en plus. On sait même que les employés des transports publics eux-mêmes sont infiltrés dans cette activité lucrative. Cependant, le CDMX Metro effectue les premiers tests pour que les utilisateurs entrent dans les installations via leur smartphone … avec des codes QR.

“Avec les lecteurs de code QR, le métro s’est engagé à accélérer l’accès au système et à lutter contre la revente de billets”, a déclaré à El Universal le directeur du Service de transport collectif (STC), Florencia Serranía.

La mise en œuvre des codes QR signifierait le remplacement des billets en carton traditionnels, mais cela signifierait également que les cartes de métro (qui sont également piratées et récemment renouvelées) pourraient être remplacées à un moment donné. Le smartphone il deviendrait un «ticket unique», par lequel les paiements seront effectués et qui, en théorie, seront «plus accessibles», comme l’a expliqué Serranía.

Pour le moment, il s’agit d’un essai pilote, donc l’agent public n’a pas précisé quand cette nouvelle méthode de paiement pourrait commencer à être mise en œuvre. Ils évalueront d’abord la proposition.

