Nouveau Netflix True Crime – / Film

Les épreuves de Gabriel Fernandez est une nouvelle série de crime véritable en six parties de Netflix, et elle ressemble à une montre particulièrement difficile. En effet, les premiers moments de la bande-annonce nouvellement publiée présentent un huissier de justice avertissant les gens dans une salle d’audience que l’affaire qu’ils sont sur le point d’entendre est “très émouvante” et qu’elle pourrait finir par les submerger. En 2013, un garçon de 8 ans est décédé des violences de longue date de sa mère et de son petit ami. Les procès de Gabriel Fernandez examinent moins le meurtre que le système qui connaissait les abus, mais n’a pas aidé.

Les essais de Gabriel Fernandez Bande-annonce

Je suis accro à la plupart des véritables documentaires sur le crime de Netflix, mais The Trials of Gabriel Fernandez semble être difficile à comprendre, même pour les vrais fanatiques du crime comme moi. Voici le synopsis:

En 2013, Gabriel Fernandez, 8 ans, est décédé des suites de mauvais traitements horribles et prolongés par sa mère et son petit ami. À la suite de la tragédie, une demande de justice et de responsabilité a explosé dans le comté de Los Angeles. Cette série documentaire en six parties du documentariste primé Brian Knappenberger (Nobody Speak: Trials of the Free Press) offre un aperçu intérieur du procès ainsi qu’une enquête révélatrice sur les systèmes gouvernementaux qui n’ont pas réussi à protéger Gabriel, malgré plusieurs rapports et panneaux d’avertissement. En plus de faire la lumière sur une histoire importante, The Trials of Gabriel Fernandez sert de réveil pour réexaminer les structures conçues pour protéger les enfants dans le besoin.

Le procès de Gabriel Fernandez vient du réalisateur Brian Knappenberger, directeur de The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz, We Are Legion: The Story of the Hacktivists, and the Gawker doc Nobody Speak: Trials of the Free Press «Je pense que Gabriel aurait pu être sauvé d’une douzaine de façons différentes et c’est ce qui est si intense et si déchirant dans son histoire », a déclaré Knappenberger à People.

Mercredi, la série de six épisodes tombe sur Netflix, 26 février.

