Nouveau personnage de Disney + “Moins cher à la douzaine” dévoilé

De nouveaux détails sur le prochain redémarrage Disney + de «Cheaper By The Dozen» ont été révélés par The Illuminati.

Cette nouvelle version de «Moins cher par la douzaine» continuera de présenter une grande famille, mais il s’agit davantage des problèmes de fusion de différentes familles. L’émission mettra en vedette deux parents Paul Baker et Zoey Baker, ainsi que leurs enfants et les enfants de leur relation précédente. Il y aura également un enfant d’Asie du Sud-Est adopté et un neveu.

Voici les détails du personnage pour les parents:

Paul Baker est un homme blanc d’une quarantaine d’années qui possède un restaurant. Il a abandonné l’université et a commencé à travailler lorsque son ex-femme Kate est tombée enceinte. Il est marié à Zoey et aime leur vie bruyante avec leurs enfants. Il est souvent découragé par la relation que l’ex de Zoey a avec ses deux enfants et a l’impression de ne pas être à la hauteur de son précédent mari.

Zoey Baker est une femme afro-américaine d’une trentaine d’années qui aide Paul à gérer son restaurant. Elle soutient l’ambition de Paul pour le restaurant, mais se sent tendue alors qu’une plus grande partie du fardeau lui est transférée. Elle est résiliente mais a l’impression de ne pas s’intégrer dans sa communauté fermée.

Ces descriptions de personnages montrent que le film traitera de problèmes modernes et ne sera pas une copie identique des incarnations précédentes, comme celle avec Steve Martin de 2003.

Le nouveau «Moins cher par la douzaine» sera une exclusivité Disney + et est créé par 21st Century Studios. Le film sera réalisé par Gail Lerner, qui a déjà produit et réalisé des épisodes de «Black-Ish».

Disney n’a pas encore annoncé de nombreux détails officiels sur ce film, à l’exception du PDG de Disney, Bob Iger, qui a déclaré qu’ils y travaillaient.

Que pensez-vous de ces nouveaux détails?

