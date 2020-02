Nouveau projet Star Wars en développement par le réalisateur de “Sleight”

Maintenant que la saga Skywalker touche à sa fin avec “Star Wars: The Rise Of Skywalker”, Disney regarde vers l’avenir, avec de nombreux projets en développement, dont de nouveaux films et plusieurs émissions Disney + comme “The Mandalorian Season 2, Obi- Wan Kenobi et un prequel de Rogue One.

Selon le Hollywood Reporter, LucasFilm a fait appel au directeur du thriller de science-fiction “Sleight” J.D. Dillard et à l’écrivain de “Luke Cage” Matt Owens pour développer un nouveau projet Star Wars. Et on ne sait pas si ce sera un film de cinéma ou Disney + Original.

On sait très peu de choses sur le projet, comme une intrigue, quels personnages apparaîtront et quand il sera défini, mais le projet se déroulerait sur la planète Sith cachée d’Exegol, qui a été introduite dans Star Wars: The Rise de Skywalker.

Ce projet n’est pas lié à d’autres projets Star Wars à venir de Marvel Studios Kevin Feige ou de “The Last Jedi” Rian Johnson.

Disney a actuellement annoncé des sorties de films Star Wars sans titre prévues pour décembre 2022, 2024 et 2026. Comme récemment, le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé que la société avait sorti trop de films, trop rapidement et a déclaré lors d’un appel aux investisseurs:

“La priorité de Star Wars à court terme va être, je l’appellerai la télévision pour Disney +, puis nous aurons plus à dire sur le développement du cinéma peu de temps après.”

Alors que le Mandalorian a été un énorme succès pour Disney +, “The Rise of Skywalker” a encore rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

Êtes-vous excité pour plus de Star Wars?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.