Nouveau regard sur Homelander et Billy Butcher dans la saison 2

L’écrivain Eric Kripke a publié un nouveau regard sur Homelander et Billy Butcher de la prochaine saison d’Amazon des garçons.

Alors que de nombreuses productions ont été fermées en raison de l’épidémie de coronavirus, The Boys a eu la chance de terminer le tournage de la saison deux au préalable. La série de super-héros Amazon a connu un succès fulgurant l’été dernier et s’est terminée avec un énorme cliffhanger. Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour la saison deux, mais elle pourrait arriver cet été.

Dans la finale de la saison 1, il a été révélé que Homelander avait eu un enfant avec la femme de Billy Burcher. Les fans qui n’ont pas lu le roman graphique anticipent comment tout cela se déroulera dans la saison deux. L’écrivain Boys Eric Kripke a décidé de réconforter ceux qui se sont isolés par le coronavirus en partageant de nouvelles images de Homelander et Billy Butcher de la saison deux sur Twitter. Vous pouvez consulter les images de la saison deux de The Boys ci-dessous.

Raging case of Apocalypse Anxiety? Il y a un remède! Regardez #TheBoysTV sur @PrimeVideo! Voir les critiques de l’émission appeler «blasphématoire» et «un travail de perversion malade».

Et je travaille dur (à distance) sur # Season2. Voici quelques clichés! @KarlUrban @antonystarr @TheBoysTV #TheBoys #SPNFamily pic.twitter.com/rHnw0REsIx

– Eric Kripke (@therealKripke) 22 mars 2020

Avez-vous hâte de voir la saison deux des Boys?

Voici le synopsis officiel de la première saison:

THE BOYS est une interprétation irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que les dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour de bon. C’est l’impuissant contre le super puissant alors que les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur “The Seven” et leur formidable soutien de Vought.

Les Boys sont interprétés par Karl Urban Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T.Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Kapon, Karen Fukuhara et Nathan Mitchell. Jusqu’à présent, la série a ajouté Goran Visnjic et Claudia Doumit pour la saison deux.

La saison 1 des Boys est désormais disponible sur Amazon Prime Video. Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles entourant la série à succès Amazon!

