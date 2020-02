Nouveau roman graphique de R.L.Stine “ Bienvenue sur l’île aux bêtes ” à venir pour Halloween 2020

Le dernier roman graphique de BOOM! Studios et R.L. StineLa série Just Beyond est intitulée Juste au-delà: Bienvenue à Beast Island, nous avons appris aujourd’hui, dont la sortie est prévue pour Octobre 2020.

Welcome to Beast Island vient des artistes Kelly & Nichole Matthews (Pandora’s Legacy) et du lettreur Mike Fiorentino, avec une couverture de Julian Totino Tedesco (Life of Captain Marvel).

«Les voyages vers des îles exotiques peuvent être plus épuisants que relaxants parfois, et sur l’île de Mala Suerte, ils sont une vraie bête! Karla et son petit frère Benny accompagnent leur oncle Bill lors d’une expédition scientifique pour étudier des espèces non identifiées sur l’île éloignée mais après un peu de «malchance», ils découvrent rapidement quelque chose de terrifiant et mortel de vivre dans le marais de la rivière… N’ayant nulle part où courir, Karla , Benny et Oncle Bill survivent aux horreurs inimaginables et déchirantes de l’endroit surnommé à juste titre Beast Island?

«Les monstres des marais me font horreur. Ils s’élèvent des profondeurs troubles, n’apportant que de la terreur. Avec cette histoire, j’espère que les lecteurs auront l’impression de regarder l’un de ces films d’horreur à l’ancienne et intemporels qui font frémir et crier tout le monde », a déclaré Stine.