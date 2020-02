Nouveau service de streaming: CBS All Access Plus MTV, Paramount Films, Showtime

Si vous pensiez que HBO Max et Peacock (et quel que soit «Quibi») marqueraient la fin de la révolution des services de streaming, vous vous êtes très trompé.

CNBC rapporte que le mégacorp ViacomCBS récemment créé cherche à lancer un service qui prendrait CBS All Access – ce qui est agréable et tout, bien sûr, mais un peu clairsemé – et le renforcer avec la programmation par câble d’entités Viacom telles que MTV, Comedy Central, BET, Pluto TV et Nickelodeon.

De plus, le service financé par la publicité offrirait également des films Paramount Pictures actuellement sous licence Netflix et similaires, ainsi qu’une version «premium» qui se plie dans la programmation Showtime.

CBS All Access récupère actuellement 5,99 $ par mois (avec des publicités), ou 9,99 $ sans. Le service relancé décrit ci-dessus commencerait à moins de 10 $ / mois et offrirait également une version sans publicité à un prix plus élevé.

ViacomCBS, qui a été créé lors d’une fusion finalisée en décembre, devrait annoncer officiellement le nouveau service, son nom et d’autres détails le 20 février.

Qui est dans…?

TAGS: CBS All Access, Showtime

