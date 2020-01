Nouveau Sonic the Hedgehog Clip et Super Bowl Spot Speed ​​Through / Film

La libération de Sonic l’hérisson est à seulement deux semaines. Le personnage du jeu vidéo SEGA a mis du temps supplémentaire à venir sur le grand écran pour obtenir une cure de jouvence bien nécessaire qui ne terrifierait pas le public avec ses dents humaines et ses yeux larges (la nouvelle version ressemble beaucoup à son design classique). Cela valait-il la peine d’attendre? Vous devrez regarder le nouveau clip de Sonic the Hedgehog et le spot du Super Bowl pour avoir une meilleure idée.

Clip Sonic le hérisson

Tout d’abord, nous avons un nouveau clip de Sonic the Hedgehog avec le Dr Robotnik (Jim Carrey) menaçant le speedster bleu et son nouvel ami humain Tom (James Marsden). Ils sont sur un toit de gratte-ciel, et Robotnik les a acculés avec des dizaines de drones mortels. Bien sûr, Sonic n’est pas inquiet car il a cette super vitesse. Mais Tom, ainsi que le personnage joué par Tika Sumpter (qui n’a pas été beaucoup présent dans le marketing du film) n’a pas cette protection, donc Sonic a un plan bizarre.

Même si ce film ne semble pas particulièrement bon, je dois dire que c’est très amusant de regarder Jim Carrey de retour en mode méchant plein campy. Il s’amuse clairement beaucoup, et cela me rappelle ses jours à faire The Mask et Batman Forever. C’est un Jim Carrey que nous n’avons pas vu depuis longtemps, et cela pourrait être la principale raison de donner un coup de feu à ce film.

Sonic the Hedgehog Super Bowl Spot

Avec le Big Game à venir ce week-end, nous verrons des tonnes de nouvelles publicités, mais pas autant de nouvelles bandes-annonces en raison du coût exorbitant d’un spot publicitaire de 30 secondes. Cependant, les machines à sous d’avant-match étaient moins chères, donc Paramount Pictures a mis en place une publicité sur le thème du sport mettant en vedette des athlètes réels Michael Thomas, Christian McCaffrey, Allyson Felix et Kyle Busch. Ils font tous l’éloge de quelqu’un qui ressemble à un vrai concurrent, mais ils réalisent ensuite qu’ils ne savent pas de qui ils parlent.

Surprise! C’est Sonic the Hedgehog, et il est là pour diriger la publicité. Je ne sais pas comment vous oubliez que vous faites l’éloge d’un hérisson de dessin animé bleu quand il est assis juste en face de vous, mais je ne suis pas un athlète professionnel, donc je n’ai aucune idée de leur accord.

Sonic the Hedgehog est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son tout nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (James Marsden).

Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.

Sonic the Hedgehog entre en salles sur 14 février 2020.

