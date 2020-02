Nouveau spot No Time to Die pour le Super Bowl LIV

MGM et EON Productions ont profité de l’euphorie du Super Bowl LIV lance un nouveau spot pour No Time to Die, le 25e film de la saga James Bond et qui représente le dernier film de Daniel Craig comme l’agent double zéro.

Dans une récente interview pour Entertainment Weekly Craig a déclaré:

“C’est tout. C’est tout, c’est fini. Mais, pour ma part, je suis incroyablement heureux d’avoir eu l’occasion de revenir et de faire un autre (film) parce que dans ce film, nous mettons tout simplement tout ».

Selon le synopsis complet de No Time to Die:

«Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA semble demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé devient une histoire beaucoup plus perfide que prévu pour James, emmenant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse. »

Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux et Billy Magnussen rejoignent le casting de ce film 007. Cary Fukanaga a réalisé le film à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns et Phoebe Waller-Bridge.

Pas le temps de mourir sortira le 8 avril 2020.

.