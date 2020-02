Nouveau sur Netflix en mars 2020: séries télévisées, séries et films à venir ce mois-ci

Pour vous aider à mieux anticiper et naviguer dans tout ce que Netflix a à offrir, TVLine présente cette liste complète de toutes les séries télévisées, films, documentaires et émissions spéciales qui feront leurs débuts sur le service de streaming ce mois-ci – le tout comme un supplément 100% gratuit à notre Quotidiennes et pratiques Quoi regarder et hebdomadaires TVLine-Up.

Parmi les émissions télévisées de Netflix ce mois-ci, vous avez les troisièmes saisons d’Elite, On My Block et le très attendu Ozark… une édition internationale du phénomène de réalité The Circle… une ramification animée de Altered Carbon… et l’Octavia Spencer-fronted série limitée Self Made: Inspiré par la vie de Madame CJ Walker. Parmi les films de Netflix en mars, on trouve le film d’action sur le front de Mark Wahlberg Spenser Confidential (vaguement basé sur le roman Wonderland d’Ace Atkins) et Lost Girls (avec Amy Ryan de The Office dans une quête pour retrouver sa fille disparue, qui découvre ensuite une vague de meurtres non résolus).

DIMANCHE 1 MARS

Aller! Aller! Cory Carson: Saison 2 (famille Netflix)

Toujours une demoiselle d’honneur

Au-delà du tapis

Cop Out

Cadavre mariée

Donnie Brasco

Écrivains de la liberté

Ghosts of Girlfriends Past

GoodFellas

Détraqué

Il n’est juste pas très intéressé

Crochet

Hugo

Kung Fu Panda 2

Lemony Snicket, une série d’événements malheureux

La vie telle que nous la connaissons

Looney Tunes: de retour en action

Déclenchement

Resident Evil: Apocalypse

Résident, mauvais, extinction

Richie Rich

Semi pro

Sleepover

Space Jam

Le cadeau

L’interview

Le rachat de Shawshank

L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman: Saison 3

Il y aura du sang

Tootsie

La Saint-Valentin

Velvet Colección: Grande Finale

ZZ Top: That Little Ol ‘Band du Texas

MARDI 3 MARS

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis (Netflix Comedy Special)

MERCREDI 4 MARS

Lil Peep: tout le monde

JEUDI 5 MARS

Castlevania: Saison 3 (Netflix Anime)

Mighty Little Bheem: Festival des couleurs (famille Netflix)

VENDREDI 6 MARS

Coupable (Netflix Film)

Je suis Jonas (Netflix Film)

Paradise PD: Partie 2 (Netflix Original)

The Protector: Season 3 (Netflix Original)

Spenser Confidential (Netflix Film)

Meurtres jumeaux: Le silence de la ville blanche (Netflix Film)

Ugly Delicious: Saison 2 (Documentaire Netflix)

DIMANCHE 8 MARS

Sitara: laissez les filles rêver (Netflix Film)

MARDI 10 MARS

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler (famille Netflix)

Marc Maron: End Times Fun (Netflix Comedy Special)

MERCREDI 11 MARS

The Circle Brazil (Netflix Original)

Dirty Money: Saison 2 (Documentaire Netflix)

Dernier ferry

On My Block: Saison 3 (Netflix Original)

Nuit d’été

JEUDI 12 MARS

Liste de lecture de l’hôpital (Netflix Original)

VENDREDI 13 MARS

100 humains (Netflix Original)

BEASTARS (Netflix Anime)

Bloodride (Netflix Original)

Elite: Saison 3 (Netflix Original)

Go Karts (Netflix Film)

Kingdom: Saison 2 (Netflix Original)

Lost Girls (Netflix Film)

Les meurtres de Valhalla (Netflix Original)

Femmes de la nuit (Netflix Original)

DIMANCHE 15 MARS

Conséquences

LUNDI 16 MARS

The Boss Baby: Back in Business: Saison 3 (Famille Netflix)

Groupe de recherche

Livre de jeu Silver Linings

Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Le jeune messie

MARDI 17 MARS

Bert Kreischer: Hey Big Boy (Netflix Comedy Special)

All American: Saison 2

Black Lightning: Saison 3

Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom (Famille Netflix)

MERCREDI 18 MARS

Lu sur le mur

JEUDI 19 MARS

Altered Carbon: Resleeved (Netflix Anime)

Feel Good (Netflix Original)

VENDREDI 20 MARS

Une vie de vitesse: l’histoire de Juan Manuel Fangio (documentaire Netflix)

Archibald’s Next Big Thing: Saison 2 (Famille Netflix)

Buddi (famille Netflix)

Dino Girl Gauko: Saison 2 (Famille Netflix)

Greenhouse Academy: Saison 4 (famille Netflix)

La lettre du roi (famille Netflix)

La plate-forme (Netflix Film)

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker (Netflix Original)

Ultras (film Netflix)

Tiger King (documentaire Netflix)

LUNDI 23 MARS

Sol Levante (Netflix Anime)

MERCREDI 25 MARS

Crip Camp: A Disability Revolution (Documentaire Netflix)

Curtiz (Netflix Film)

L’occupant (Hogar) (Netflix Film)

YooHoo à la rescousse: Saison 3 (famille Netflix)

JEUDI 26 MARS

7SEEDS: Part 2 (Netflix Anime)

Père de sang

Unorthodox (Netflix Original)

VENDREDI 27 MARS

Car Masters: Rust to Riches: Saison 2 (Netflix Original)

Le déclin (Netflix Film)

Dragons: Rescue Riders – Hunt for the Golden Dragon (Netflix Family)

Les tuant doucement

Ozark: Saison 3 (Netflix Original)

Il y a quelque chose dans l’eau

Vrai: Wuzzle Wegg Day (famille Netflix)

Débouchonné (Netflix Film)

CE QUI LAISSE CE MOIS-CI:

MARDI 3 MARS

Black Panther des Marvel Studios

Les hommes qui regardent les chèvres

MERCREDI 4 MARS

F le bal

SAMEDI 7 MARS

Jasmin bleu

Le club de lecture Jane Austen

Le Waterboy

LUNDI 9 MARS

Mange prie aime

SAMEDI 14 MARS

Hommes en noir

Men in Black II

Mystery Science Theatre 3000 Collection: Classique – Collection 3

DIMANCHE 15 MARS

Coraline

MARDI 17 MARS

Être Mary Jane: la série – Saison 1-4

JEUDI 19 MARS

The L Word: Seasons 1-6

Zodiaque

MARDI 24 MARS

Disney’s A Wrinkle in Time

LUNDI 30 MARS

Batman commence

Les anges de Charlie

Charlie’s Angels: plein régime

Mort lors de funérailles

Drugs, Inc.: Saison 5

Laque pour les cheveux

Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 2

Minute de New York

P.S. Je t’aime

Activité paranormale

Petits soldats

Le Chevalier Noir

Le Seigneur des anneaux: le retour du roi

Le Seigneur des anneaux: les deux tours

Wild Wild West