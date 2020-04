Nouveau sur Stream: La programmation d’avril de l’âge d’or de la comédie du détective du film

Nouveau en streaming: la programmation du film Detective du Golden Age of Comedy en avril

Pour le public à la recherche d’un divertissement plus lumineux dans les temps sombres actuels, le réseau de streaming classique The Film Detective a une programmation d’avril dédiée à l’âge d’or de la comédie mettant en vedette des gaffes emblématiques, y compris The Three Stooges, Buster Keaton, Dean Martin et plus encore!

CONNEXES: Nouveau sur Stream: Magnolia sélectionne les titres d’avril 2020

Le service de streaming a commencé le mois avec 24 heures complètes mettant en vedette les Stooges, Keaton, Martin, Jerry Lewis et Abbott et Costello sur leurs différents réseaux Sling, STIRR et DistroTV et pour le reste du mois, ils ont ajouté plus d’une douzaine de comédies à sa bibliothèque de streaming de plus de 1 000 titres de films et de télévision classiques et continuera le mois avec une série de marathons spéciaux.

Le dimanche 5 avril, TFD célébrera le 94e anniversaire du producteur de films emblématique Roger Corman avec le Roger Cor-Marathon à partir de 15h30. à minuit avec les titres Un seau de sang, Adaptation de 1960 La petite boutique des horreurs et plus encore, avec des commentaires exclusifs sur les classiques du réalisateur Joe Dante et de Corman lui-même disponibles dans les vidéos «Trailers from Hell» sur l’application TFD.

De plus, le service de streaming célébrera Pâques le 12 avril avec un catalogue rempli de titres religieux de The Cathedral Films Collection et The Loyola Films Collection, gracieuseté de Vision Video.

CONNEXES: La bande-annonce de la série Punk’d Revival de Quibi présente un nouvel hôte Chance the Rapper

Pour terminer le mois, TFD honorera l’anniversaire de l’anniversaire de Charlie Chaplin le 16 avril en diffusant des favoris, y compris le classique de 1921 L’enfant et L’Aventurier, ainsi que le récit de sa renommée en 1966 L’art de la comédie de Chaplin du cinéaste indépendant Sam Sherman. Son anniversaire sera suivi d’un marathon de comédie d’un week-end du 17 au 19 avril.

The Film Detective, lancé en 2014, est l’un des principaux distributeurs de programmes classiques restaurés, notamment des longs métrages, de la télévision, des importations étrangères et des documentaires. Le service de streaming a distribué sa vaste bibliothèque de plus de 3000 heures de films sur DVD et Blu-ray et via les principales plateformes de diffusion et de streaming telles que Turner Classic Movies, NBC, EPIX, Pluto TV, Amazon, MeTV, PBS et plus encore. Avec un fort accent sur l’augmentation de la portée numérique de son contenu, TFD a publié son application de film classique sur le Web, iOS, Roku, Amazon Fire TV et Apple TV. TFD est également disponible en direct avec une chaîne linéaire 24/7 disponible sur Sling, STIRR et DistroTV.