Nouveau symptôme chez les personnes infectées par un coronavirus

Aile toux ou toux sèche, fièvre, essoufflement, mal de gorge, douleur à la tête ou aux articulations quels sont les symptômes présentés par les patients infectés par le coronavirus Covid-19, deux nouveaux symptômes viennent d’être ajoutés: perte d’odeur et de goût.

“Les oto-rhino-laryngologistes (ORL) ont observé ces derniers jours une flambée de cas d’anosmie”, a indiqué vendredi le numéro deux du ministère français de la Santé, Jérôme Salomon, faisant son bilan quotidien de la situation en France.

L’anosmie est une disparition de l’odorat, qui dans ce cas a été qualifiée de “brutale” par les médecins et ils préviennent que le symptôme survient chez des patients qui n’ont pas le nez bouché et pourraient s’accompagner d’une agueusie, disparition du goût. De toute évidence, les patients présentent ces symptômes en conjonction avec d’autres liés à Covid-19.

Les médecins demandent d’éviter l’automédication et ont précisé que l’anosmie et l’agueusie sont encore “assez rares” et “généralement” observées chez les jeunes patients atteints de formes “moins graves” de la maladie, a déclaré le directeur de la Santé, bien qu’ils aient précisé que tous les patients le présentent.

N’oubliez pas que si vous avez au moins les deux symptômes du virus ou si vous étiez avec une personne infectée, vous devriez demander de l’aide médicale. À Mexico, vous pouvez envoyer un message texte (SMS) avec le mot covid19 au numéro 51515. La personne répondra à un questionnaire et, si nécessaire, les autorités le contacteront. Vous pourrez recevoir des instructions sur votre téléphone portable sur les mesures à prendre si vous avez des symptômes ou des facteurs de risque associés.

.