Nouveau teaser de Stranger Things 4

Netflix a publié un teaser de Stranger Things 4 dans lequel on peut voir le début de la production et la rencontre dans la ville d’Atlanta qui a précédé la lecture du script du premier chapitre et on ne peut que dire Go, ces enfants ont grandi! Nous ne nous attendions pas à ce qu’ils soient petits pour toujours, mais cet étirement sûr va être remarqué à l’écran.

Une autre chose qui nous surprend est la minceur de David Harbour Où est ton ventre? La vidéo a des apparitions de Winona Ryder, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Cara Buono, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Sadie Sink, Maya Thurman-Hawke, Brett Gelman et Priah Ferguson.

La date de sortie de cette quatrième saison n’a pas été dévoilée.

