Nouveau trailer de The Lodge avec Riley Keough et Richard Armitage

Nouvelle bande-annonce de The Lodge avec Riley Keough et Richard Armitage

NEON a sorti un nouveau Le chalet bande-annonce de leur prochain film d’horreur avec Riley Keough. Le film devrait arriver dans les salles le 7 février. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Avec le nominé aux Golden Globe, Riley Keough (L’expérience Girlfriend), Jaeden Martell (IL), Lia McHugh (Le long du diable), Alicia Silverstone, nominée aux Golden Globe (Femme américaine) et Richard Armitage (Gare de Berlin, Le Hobbit trilogie), Le chalet est un cauchemar effrayant qui commence par une famille fracturée alors que Richard (Armitage) dit à ses enfants, Aidan (Martell) et Mia (McHugh), de son intention d’épouser sa nouvelle petite amie, Grace (Keough).

Dans un effort pour se lier, la famille se retire dans sa cabane d’hiver isolée. Cependant, lorsque Richard est contraint de partir brusquement pour le travail, il laisse les enfants aux soins de Grace. Isolés et seuls, un blizzard les piège à l’intérieur de la loge et des événements terrifiants invoquent des spectres du passé sombre de Grace. Alors que les nerfs s’effilochent et que les tensions montent, Grace, Aidan et Mia doivent se battre pour la délivrance contre les forces invisibles du mal.

Le chalet est dirigé par Veronika Franz et Severin Fiala (Bonne nuit maman), qui a co-écrit le scénario avec Sergio Casci.