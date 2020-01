Nouveau trailer officiel de DOOM Eternal de Bethesda Softworks

À l’approche du 30 mars, date à laquelle Bethesda publiera officiellement DOOM: Eternal, les fans reçoivent de nouvelles informations sur la nouvelle aventure de Doom Slayer.

Dans cet aperçu, nous voyons un peu plus de l’histoire de ce jeu, qui commence immédiatement après la fin de DOOM 2016 et nous emmènera en enfer, ainsi que de retour sur Terre, juste à temps pour le défendre contre une invasion démoniaque.

Au cours de l’avancée, nous voyons également de nouvelles armes, capacités, démons, personnages et énormes boss que seules les personnes derrière ce jeu pouvaient imaginer.

DOOM Eternal arrivera sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC. Celui qui le réserve ne prendra ni plus ni moins qu’un portage (espérons-le décent) du légendaire DOOM 64 de 1997, un titre hautement recommandé qui jusqu’à présent ne pouvait être joué que sur la Nintendo 64 et via des ROM.

Le net, l’occasion de jeter un œil à cette version de Doom qui n’était pas une adaptation directe aux jeux précédents, mais une édition qui utilise un autre moteur graphique et ose donner une touche plus atmosphérique et effrayante à la franchise, est la raison De quoi réserver DOOM Eternal.

D’autres éléments que ceux qui précommandent le jeu reçoivent sont un design musical Revenant (qui au lieu des lance-roquettes apporte des trompettes, pour une raison quelconque), un niveau de maître supplémentaire pour la campagne individuelle et un skin pour le fusil à pompe qui le rend Ressemble aux jeux classiques.

Il y a aussi une édition Deluxe qui comprend un skin pour votre personnage, un an avec le premier et le deuxième DLC et un package avec les sons classiques pour vos armes.

Voilà, les raisons de devenir un DOOM Eternal. Nous espérons que Bethesda ne gâchera pas le jeu comme il l’a fait avec Wolfenstein II: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood.

