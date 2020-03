Nouveaux Avatars Frozen 2 ajoutés à Disney +

Suite à l’ajout de Frozen 2 sur Disney + la semaine dernière, Disney a ajouté de nouveaux avatars, qui peuvent être utilisés pour les images de profil des utilisateurs.

Les nouveaux ajouts incluent Bruni, Kristoff et Sven.

Cela s’ajoute aux personnages Frozen existants tels qu’Anna, Elsa et Olaf, qui sont déjà disponibles pour être sélectionnés comme Avatar.

Quel est votre avatar Disney + actuel?

